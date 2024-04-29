9 مايو.. آخر موعد للمنشآت السياحية لتقديم طلبات الاستثناء من الحد الأدنى

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة إلى سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارًا من أول مايو 2024، والذي تم تحديده بنحو 6 آلاف جنيه.

وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.

وأضاف المصري أن آخر موعد لتلقي الطلبات مستوفاة وفقًا لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذًا لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024.

والذي نص في مادته الأولى على أن "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 ج (ستة آلاف جنيه مصري فقط لاغير) وذلك اعتبارًا من 1/5/2024 ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية".

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).