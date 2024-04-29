فى أول أيامه.. أبرز الفعاليات المصرية بمعرض أبوظبى الدولى للكتاب

انطلقت قبل قليل، أولى فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يشهد العديد من الفعاليات المصرية، الثقافية والأنشطة الإبداعية، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أبرز الفعاليات الثقافية المصرية بمعرض أبوظبى

وضمن اللقاءات المصرية الثقافية بمعرض أبو ظبي اليوم، حفل توقيع ومناقشة رواية الكاتبة فيبي صبري، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان “قصة أخرى للحياة”.

وفي ذات السياق يوقع الكاتب مصطفى عبيد، بجناح الدار المصرية اللبنانية أيضا اليوم بمعرض أبو ظبي للكتاب، عددا من مؤلفاته ومنها، ضد التاريخ، قارئ الجثث، أبناء محيي الدين، وسبع خواجات.

وضمن الفعاليات المصرية بمعرض أبوظبي أيضا، توقع الفنانة إسعاد يونس غدا الثلاثاء، مؤلفاتها الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية في جناحها بالمعرض وهي، مذكرات نورا المذعورة، في استقبال فخامة الرئيس.

وفي الفعاليات الثقافة المصرية بمعرض أبو ظبي، يعقد حوار عربي صيني حول الأدب ونقاش ثري مع الكاتب الصيني الشهير سون روي صاحب سلسلة المحقق باور والتي صدرت ترجمتها عن بيت الحكمة للثقافة بمشاركة الكاتب علي قطب، والدكتور يحيى مختار.

لقاءات فكرية مصرية بمعرض أبوظبى

وضمن اللقاءات الثقافية المصرية بمعرض أبو ظبي، وفي إطار اختيار مصر ضيف شرف الدورة الجارية، ونجيب محفوظ شخصية المعرض المحورية، تشارك مؤسسة مؤمنون بلا حدود، بعدد من اللقاءات الفكرية، بينها لقاء حواري حول العلاقة الجدلية بين الفلسفة والأخلاق، بمشاركة دكتور محيي بيشاري، ويحاوره الباحث المصري دكتور حسام الدين درويش، ودكتورة ميادة كيالي.

كما تحاور دكتورة ميادة كيالي، الباحث المصري دكتور حسام الدين درويش، في لقاء فكري تحت عنوان “الاعتراف والسيرة الذاتية”، وذلك بجناح مؤمنون بلا حدود بالمعرض.

يشار إلى أن البرنامج الثقافي والفني لمشاركة مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024، يضم عدة فعاليات ثقافية وفنية، من أبرزها "افتتاح معرض مستنسخات قطاعي: "الفنون التشكيلية، دار الكتب والوثائق القومية"، بجناح مصر "ضيف الشرف"، وتدشين المعرض الوثائقي "نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة"



فيما يضم محور "مصر ضيف شرف"، عددًا من الندوات والأمسيات والموائد المستديرة أبرزها: "ندوة العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية، مصر.. تواصل حضاري حي، ولقاء الرجل والقمة" لفاضل الأسود… حوار أدبي ونقدي عن إبداعات نجيب محفوظ، وجلسة التراث الثقافي العربي الحي... ميراثنا الحضاري، ومائدة مستديرة بعنوان: إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية، ولقاء مع... د. ريم بسيوني، لفوزها بجائزة الشيخ زايد في الآداب.



أما محور "حفلات التوقيع"، فيحتفي بأهم الإصدارات لقامات ثقافية وفكرية، منها: "الثقافة طوق نجاة لـ الدكتور صابر عرب، القتلة… جذور العنف عند مرشدي الإخوان لـ الدكتور محمد الباز، أدبيات الكرامة الصوفية... دراسة في الشكل والمضمون لـ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، موت العالم… -المعروفة شعبيًا بسيرة محمود غزالة- لـ عبد الرحيم كمال، الأعمال السردية الكاملة -المحطة الأخيرة- لـ محمد سلماوي".



فيما يضم محور "فنون مصرية"، مجموعة من العروض الفنية التي تُعبر عن التراث المصري، منها فرقة النيل للآلات الشعبية، الفن التراثي المصري -سواء بالعزف أو حكي السيرة الهلالية-، وذلك بعازفيها من المزمار البلدي والربابة، وغيرها من الآلات التي لها طابع مصري، لتضفي على المشاركة لونًا من الفنون المصرية الأصيلة لزوار المعرض.