قبل مواجهة ريال مدريد.. كيميتش يطالب زملائه بالشجاعة وعدم الاختباء

تحدث الألماني جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ، عن مواجهة ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ، في العاشرة مساء غد الثلاثاء، بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وقال كيميتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة فريقين كبيرين ضد بعضهما، بالطبع نعلم أن ريال مدريد يتمتع بخبرة كبيرة وفريق لديه الكثير من الجودة، وفاز بالعديد من المواجهات بسبب خبرته، إنهم يؤمنون بقوتهم ويعرفون جودتهم، نحن نتعامل مع الأمر بثقة كبيرة ولعبنا مباراتين جيدتين أمام أرسنال ولسنا بحاجة للاختباء".

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي فيما عبر بايرن ميونخ على حساب أرسنال.

وعن إقامة نهائي البطولة في لندن مثل نهائي 2020، أجاب: كان نهائي 2020 مميزًا ولكن بدون جمهور ولهذا نريد تجربة خوض المباراة مرة أخرى ولكن بوجود الجماهير ولكننا الآن في نصف النهائي ولدينا فرصة كبيرة للوصول للنهائي ونحن نصب تركيزنا على مباراة الغد ونريد تحقيق نتيجة إيجابية للاستمرار في الإياب".

وأشاد بزميله جمال موسيالا، قائلًا: "هو رجل هادئ، ولعب العديد من المباريات الكبيرة على الرغم من صغر سنه، بالإضافة إلى أنه ينضج خارج الملعب أيضًا، عندما جاء إلينا أول تدريب كان يشعر كأنه طفل صغير والآن يمكنك أن ترى أنه أصبح رجلًا ويتطور أيضًا خارج الملعب".

وتطرق للحديث عن كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "إنه ناجح جدًا مع ريال مدريد ونجح في كل مكان تقريبًا وفاز بدوري الأبطال عدة مرات، في الموسم الأول هنا لم ألعب معه ولكني لعبت كل المباريات في الموسم الثاني، ولسوء الحظ لم نكن ناجحين في ذلك الوقت مثلما يحدث الآن مع ريال مدريد".

وبسؤاله عما إذا كان يرغب في الانتقام من ريال مدريد من الهزائم التي تعرض لها في السنوات الماضية، أجاب: "عدد كبير من اللاعبين في ذلك الوقت ليسوا موجودين الآن، لذا لا يوجد انتقام، لقد مرت 6 سنوات والآن الفريقان مختلفان تمامًا".

وأشاد بمستوى فينسيوس جونيور قائلًا: "هو واحد من أفضل المراوغين واللاعبين الفرديين في أوروبا، من الصعب دائمًأ الدفاع أمام لاعب مثله بمفردك، سيتعين علينا حل الكثير من الأشياء كفريق واحد، إنه خطير وسريع جدًا".

وانتقل للحديث عن توني كروس، قائلًا :"أعرف توني كروس من المنتخب، وجوده يمنح كل فريق مستوى معين من الأمان والسيطرة على الكرة، حقق الكثير خلال مسيرته ويمتلك خبرة كبيرة ويمكنك دائمًا تعلم شئ منه لأنه يملك الكثير من الخبرة".

وسبق أن أرجع رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، فوز ريال مدريد على فريقه للحظ، وعن هذا علق كيميتش: "مايفعله ريال مدريد لا يتعلق بالحظ فقط، قبل عامين عندما فازوا بدوري أبطال أوروبا كانوا متأخرين في كثير من الأحيان ويغيرون النتائج دائمًا، لا يمكنك التحدث عن الحظ فقط فهم لديهم الكثير من الخبرة والثقة والقوة، هم فريق بإمكانه التسجيل دائمًا حتى النهاية".

وعن النهج الذي يتبعه توماس توخيل، قال: "لعبت في مراكز مختلفة في هذا الموسم، هذا يساعد على التطور كلاعب، في أوقات كثيرة هذا الموسم لعبنا أسلوبًا مختلفًا وأحيانًا لعبنا كرة قدم هجومية وسريعة، أسلوبه هو الاستحواذ والسيطرة، لقد تكيف على الفريق وتكيفنا مع المنافسين لذا كل لاعب كان قادرًا على الاستفادة منه".

وبسؤاله عن كيفية توقع ريال مدريد، قال:"لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعدجاد، ريال مدريد لديه نقاط قوة في التبديل وسيعتمد الأمر على التوازن، الدفاع أمر مهم ولكن لا يجب أن نختبئ وأن نكون شجعان ونحظى بفترات من الاستحواذ، الأمر كله يعتمد على التوازن بين الكرة الهجومية والدفاعية وبين الدفاع العالي والمنخفض والتحلي بالشجاعة للهجوم".

واستكمل: "مباراة ريال مدريد بالتأكيد لن تكون مواجهة عادية، مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا دائمًا تكون مميزة وخاصة أمام ريال مدريد، إنها أكثر من مجرد مباراة لأنها ستكون أمام نادٍ كبير، أي شخص سيستمتع بمشاهدة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن وريال مدريد".

وأنهى تصريحاته: "أنا في حالة معنوية وبدنية جيدة، يمكننا أن ندخل المباراة بثقة في النفس، التركيز كبير جدًا على مباراة الغد، نعلم أن موسمنا لم يكن ناجحًا، عشنا فترات صعود وهبوط إلى حد ما ولكننا الآن في وضع جيد جدًا، قدمنا مباريات جيدًا في دوري أبطال أوروبا باستثناء الذهاب ضد لاتسيو، أنا أتطلع لمباراة الغد، اللعب في نصف النهائي ضد ريال مدريد شعور رائع ونعلم أن ريال مدريد يغير مراكزه في الهجوم، وسيكون من المهم الحفاظ على مركزي وألا أركض خلف لاعب في مركز التغطية، إنهم جميعًا أقوياء وسريعون وجيدون فنيًا".