بعد اكتئاب زوجها.. سيدة تطالب بنفقة أطفالها: أخت زوجي السبب

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، تطالب فيها بنفقة طفليها.



وقالت الزوجة "غادة. ح" في دعواها التي تحمل رقم ٣٣٥١ لسنة ٢٠٢٤: مر على زواجنا نحو خمس سنوات، وأثمر عن إنجاب طفلين، فمنذ زواجنا ونحن نعاني من ضيق الحال لكن تحملت كل الصعاب من أجله ومن أجل استقرار حياتنا، وبعد وفاه والدي تنازل لي أشقائي عن شقة والدي لأتمكن من تأجيرها والاستفادة منها وبالفعل قمت بتأجيرها بمبلغ مالي كبير وتحسنت حياتنا للغاية.



وأضافت الزوجة: كانت حياتنا مستقرة للغاية حتى عادت شقيقة زوجي من الخارج وطلبت منه مشاركته في شركة كبيرة للإستيراد والتصدير، ولأنه كان يصف شقيقته دائمًا أنها إنسانة أنانية للغاية ولا تحب سوى نفسها فقط، حذرته والدته من العمل معها، إلا انها ألحت عليه بشكل كبير وأوهمته بحياة رجال الأعمال التي سيعيشها، وطلب مني بيع شقة ورثي من والدي وإعطاءه ثمنها ووعدني أنه سيشتري لي غيرها، وبعد مشاكل وخلافات كثيرة استمرت بيننا لمدة شهرين، اضطررت لببيعها وإعطاءه أموالها.

وتابعت: مرت شهور ولم يتحصل من شراكته مع شقيقته على جنيه واحد وفجأه أخبرته شقيقته بأنها ستسافر للخارج للتعاقد مع شركات هناك وبالفعل سافرت وفور سفرها تفاجئنا ببيعها الشركة وكل البضائع الموجودة في المخزن بموجب توكيل حرره زوجي لها.

واختتمت الزوجة: أصيب زوجي بحالة من الإنهيار وحاول التواصل معاها كثيرًا لكنه فشل وطلبت منه تحرير محضر ضدها لكنه رفض أملًا بأنها ستتصل به، وعقله لم يتقبل فكرة أنها نصبت عليه وحصلت على كل أموالنا، ومنذ ٣ شهور وهو يعيش في غرفته بمنزل والده مصاب بالاكتئاب، وقمت ببيع مصوغاتي الذهبية للإنفاق على بناتي.