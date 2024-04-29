الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

وزير التعليم العالي: يجب ألا نعتمد على "تستيف الورق" في الجامعات للحصول على الجودة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جودة التعليم هي أحد أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا حالياً، وتتناولها من خلال التكامل مع الهيئة القومية لضمان الجودة، للعمل سوياً من خلال المعايير الحاكمة التي تشهد تطويرًا. 

وأشار إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، شهد المجلس تغييرًا في سياسات التعليم العالي، وأبرزها جودة التعليم. وقال: "أعلم جيدًا ما يحدث داخل الهيئة، من قياس مستوى التعليم في ضوء البرامج الجديدة".

وأدلى بتصريحاته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، والتي كانت مخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائباً، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأضاف "عاشور" أنه يجب ألا نعتمد على "تستيف الورق" في جامعتنا، لذا يتم حاليا المراجعات، وكيف يتم مفهوم الجودة، وذلك من خلال عدد من الدورات التدريبية.

ولفت أيمن عاشور إلى اقتناعه بأن هيئة ضمان جودة التعليم هي طريق للحصول على الاعتماد الدولي وليست الهدف النهائي، ولذلك يتم العمل على المعايير الدولية. 

وأشار إلى أن العديد من الكليات بتخصصات مختلفة تسعى للحصول على الاعتماد الدولي، ويتم الحرص على أن يستوفي خريجو الجامعات المصرية احتياجات السوق الدولي وليس المحلي فقط.

وأضاف "عاشور" قائلاً: "لا أطمح للحصول على اعتماد محلي فقط، بل نشجع بقوة على الحصول على الاعتمادات الدولية، وهناك العديد من الأمثلة التي حدثت العام الماضي، حيث تقدمت كليات بتخصصات متنوعة وحصلت على اعتماد دولي من عدة هيئات".

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