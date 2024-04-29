إسكان النواب: 659 مليون جنيه لتنمية الصعيد بالموازنة الجديدة للدولة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، على مشروع الموازنة العامة المخصصة لهيئة تنمية الصعيد.

واستعرض اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، قائلا: يبلغ الإجمالي 659 مليون جنيه، مؤكدا أن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، وتم إنشاء الهيئة عام 2018 بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد، وتضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على أربعة محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.

الموازنة العامة للدولة 2024-2025

وناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، موازنات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعمير والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وبدأت لجان مجلس النواب منذ نهاية الأسبوع الماضي مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 حيث تناقش اليوم لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني موازنات الإدارة المحلية ودواوين المحافظات والاحياء والوحدات المحلية

وتستضيف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدد من الوزراء بينهم وزراء التعليم والصحة لمناقشة الموازنات الجديدة لقطاعي الصحة والتعليم ووزراء البترول والكهرباء وعدد من الهيئات الكبرى منها هيئات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وغيرها من الهيئات.