الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس مستريح الأدوية فى العمرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مستريح الأدوية في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت الداخلية قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية، وذلك بعد ورود بلاغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم.

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ضبط مستريح ادعى قدرته على تسفير شباب سوهاج إلى الكويت

وكشفت التحريات عن تحصل المتهم من المجني عليهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولتي أمرت بما سبق.

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