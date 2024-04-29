تقرير: لوبتيجي أبلغ إدارة وست هام بموافقته على تدريب ميلان

اتخذ الإسباني جولين لوبتيجي، المدير الفني السابق لفريق ولفرهامبتون ووندرز الانجليزي، قراره بشأن وجهته التدريبية المقبلة.

وسبق أن دخل نادي وست هام يونايتد في مفاوضات مع جولين لوبتيجي لتولي منصب المدير الفني للفريق، وتقدم بعرض للحصول على خدماته كمدير فني للفريق لمدة 3 سنوات، مقابل 4 ملايين يورو كراتب سنوي، قبل أن يدخل نادي ميلان على خط المفاوضات مع المدرب الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن لوبتيجي أبلغ إدارة وست هام أنه اختار تدريب ميلان.

ورحل لوبتيجي عن تدريب فريق ولفرهامبتون قبل بداية الموسم الجاري، بعد أن قاد الفريق في 27 مباراة وحقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 12 مباراة.

ويعد جولين لوبتيجي المرشح الأول لتدريب فريق ميلان خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي من بداية الموسم الجاري.

وأفادت الصحيفة أنه لم يعد متبق سوى إبلاغ لوبتيجي إدارة ميلان بالموافقة النهائية لإكمال الصفقة.

وبدأ جولين لوبتيجي مسيرته التدريبية في منصب المدرب المساعد بنادي رايو فاليكانو في الفترة بين صيف 2002، ثم انتقل لمنصب المدير الفني بالفريق في صيف 2003 وحتى نوفمبر 2003.

وفي صيف 2006 تولى منصب مدير كشافة النادي وحتى يونيو 2008، ثم تولى تدريب فريق ناشئين ريال مدريد "الكاستيا" وحتى صيف 2009؛ ثم تولى تدريب منتخب إسبانيا تحت 20 عامًا بين صيف 2010 وإبريل 2014، وقاد معه منتخبي تحت 19 وتحت 21 عامًا، ثم تولى تدريب فريق بورتو في صيف 2014 وحتى يناير 2016.

وتولى لوبتيجي تدريب منتخب إسبانيا الأول في يونيو 2016 حتى يونيو 2018 ورحل عن الفريق قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2018، ثم تولى تدريب ريال مدريد بين يوليو 2018 ورحل عن النادي في أكتوبر 2018، ثم تولى تدريب فريق إشبيلية في صيف 2019 وحتى أكتوبر 2022، وانتقل لتدريب ولفرهامبتون وندرز في نوفمبر 2022 قبل أن يرحل عن النادي في أغسطس 2023.