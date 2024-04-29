الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ضبط 500 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية

أسماك
أسماك

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 15 حملة تفتيشية، تم خلالها المرور على 39 سوقًا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.

أسفرت الحملات عن ضبط نحو 500 كجم أسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني؛ من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تكثيف الحملات على الأسواق

‏‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال مديرياتها فى المحافظات، الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية بيع اللحوم والدواجن اسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري

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