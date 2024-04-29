الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 1375 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1375 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

تحرير 1375 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلاً عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

وفي السياق ذاته، رفعت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 49 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 506 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس رجال الإدارة العامة للمرور

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