الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

افتتاح معرض ملابس خيرى لطلاب جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، افتتحت جامعة القاهرة، معرض الملابس الخيري للطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع أندية الروتاري والإينرويل، لتوفير مجموعة متنوعة من الملابس والمستلزمات الأخرى للطلاب بأسعار رمزية.

جاء معرض الملابس الخيري للطلاب، في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، حيث تتعاون الجامعة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة عدة معارض ملابس للطلاب طوال العام الدراسي لمساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.

يذكر أن معارض الملابس التي تنظمها الجامعة تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، حيث تحرص الجامعة على دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

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غدًا.. جامعة القاهرة تناقش "دور الملكية الفكرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

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الخشت: جامعة القاهرة تقدمت فى علوم الحياة والطب 103 مراكز بنسبة 35% بين 2017- 2024

حصول 4 برامج دراسية بكلية الآداب على الاعتماد البرامجى من الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول 4 برامج دراسية بكلية الآداب على الاعتماد البرامجي من الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي برامج: اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الصينية وآدابها.

وقال الدكتور الخشت إن كليات الجامعة تعمل على مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية تنفيذًا لاستراتيجية سد الفجوة المعرفية التي تم إعلانها في عام 2020 لتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

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