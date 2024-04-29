الإثنين 29 أبريل 2024
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مصر

البيئة: رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع لاستقبال 15 طنًا يوميًا

المحطة الوسيطة بمدينة
المحطة الوسيطة بمدينة نويبع

شاركت وزارة البيئة مع فريق التنمية المحلية في التسليم الابتدائى لمحطة الفرز الأولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كل الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، إلى منظومة المخلفات على مستوى المحافظات.

رفع كفاءة المحطة الوسيطة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، التى تقع على مساحة حوالي 3700 متر مربع لاستقبال 15 طن يومى لتخدم مناطق (نويبع - الترابين - المزينة - الميناء - المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت 5 ملايين جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة.

دعم البنية التحتية للمنظومة

وأضافت وزيرة البيئة أن ذلك يأتى بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويسهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وتهدف تلك الخطوة إلى أنه رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، التى تقع على مساحة حوالي 3700 متر مربع لاستقبال 15 طن يومى لتخدم مناطق (نويبع - الترابين - المزينة - الميناء - المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت خمسة مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة. 

البيئة جنوب سيناء المحطة الوسيطة نويبع ياسمين فؤاد

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