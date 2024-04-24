الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تتوجه للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في حوار بيتسبرج للمناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

 

وزيرة البيئة تترأس جلسات الهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ بحوار بيتسبرج

 

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة عشر لحوار بيتسبرج للمناخ، بحضور عدد كبير من وزراء ومسئولي البيئة حول العالم، ومنهم وزير النظام البيئي والموارد الطبيعية لدولة أذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP29.

وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة خلال فعاليات حوار بيتسبرج الوزاري، مهمة ترأس جلسات الهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، مشيرة إلى دور هذا الحدث في توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث يعد ٢٠٢٤ عاما هاما للتمويل العالمي للمناخ، مما يتطلب جمع الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، خاصة مع إشارة نتائج التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP28 إلى ضرورة تحديد احتياجات الدول النامية لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة.

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وزيرة البيئة تستقبل وفدًا من الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة لبحث آفاق التعاون الإقليمى

 

تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ

 

وستدير وزيرة البيئة خلال مشاركتها في الحوار بالتعاون مع ألمانيا، خلال ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، الذي يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، إلى جانب بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ. كما ستعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية لمناقشة آخر مستجدات الجهود العالمية في مواجهة تحديات تغير المناخ.

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