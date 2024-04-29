زيلينسكى يجدد مطالبه.. الانضمام لأوروبا والمزيد من "باتريوت"

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي مجددًا الإسراع تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وتوجيه دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وطالب زيلينسكي مرارًا "بتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة باتريوت"، مبينًا أنه تحدث إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، وشكر الكونجرس على إقرار حزمة المساعدات.

وأضاف: "أوكرانيا تتعاون مع جميع الشركاء لتسريع وتيرة تسليم المساعدات التي ستسمح لكييف بالحفاظ على مواقعها وتعطيل خطط الحرب الروسية".

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور الأحد: "ما زلنا ننتظر الإمدادات التي وُعدت بها أوكرانيا، والتي يمكن أن تغير الوضع في ساحة المعركة لصالحها".

وأضاف: "في حديثي مع جيفريز، أكدت أن هناك حاجة لأنظمة باتريوت في أسرع وقت ممكن".

وبخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أفاد زيلينسكي بأن أوكرانيا استوفت جميع الشروط لبدء محادثات الانضمام. قائلًا: "الآن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته".

وتطرق زيلينسكي إلى انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي بالقول: "إن كل دولة تشترك في القيم ذاتها، ومستعدة للدفاع عنها، تستحق دعوة للانضمام إلى الحلف".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرابع من أبريل، أن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف في نهاية المطاف.

وعبر زيلينسكي عن تفاؤله إزاء آفاق السلام، في إشارة إلى قمة السلام المقبلة المقرر عقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو.

ولم تُوجه دعوة إلى روسيا لحضور القمة، ووصفت موسكو أي اجتماع من هذا القبيل بأنه "لا معنى له دون مشاركتها".

وتواجه القوات الأوكرانية وضعًا صعبًا في الشرق، وتنتظر تسلم أسلحة أمريكية، بعد موافقة الكونجرس في 23 أبريل على حزمة مساعدات قيمتها 61 مليار دولار، بعد تأخير استمر شهورًا.