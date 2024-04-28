الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يفوز على الزمالك ويتوج بكأس مصر للطائرة رجال

الأهلي والزمالك الكرة
الأهلي والزمالك الكرة الطائرة

توّج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للرجال موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
26/24
19/25
16/25
20/25

ونجح بتروجت في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كان قد تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.

على الجانب الآخر تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في نصف النهائي الآخر.

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