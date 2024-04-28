الأهلى يفوز على الزمالك ويتوج بكأس مصر للطائرة رجال

توّج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للرجال موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

26/24

19/25

16/25

20/25



ونجح بتروجت في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



كان قد تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.



على الجانب الآخر تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في نصف النهائي الآخر.