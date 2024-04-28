نجوم مسلسل "امبراطورية ميم" يكشفون عن قصص الحب والصداقة خلف الكواليس (فيديو)

قال المخرج محمد سلامة، إنه يسعى دائمًا لتقديم قصص حب تحاكي الواقع في أعماله، مشيرًا إلى أن مسلسل "إمبراطورية ميم" يحمل قصص حب متنوعة، منها قصة حب مختار وميسون، حيث يعاني مختار من فقدان زوجته ويجد الحب من جديد في شخصية ميسون، كما تم التطرق إلى قصة الحب بين مديحة ومحمود.

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع برنامج "أحداث الساعة"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه يعتبر صديقًا للفنان خالد النبوى، وأنهما يشتركان في الفكر وطريقة العمل، وأشاد بالأعمال المبهرة مثل مسلسل "الحشاشين" و"جودر"، التي تميزت بالتمثيل والملابس والديكورات والسيناريو والحوار والجرافيك.

وفيما يتعلق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكد أنها قدمت هذا العام موسمًا قويًا من الأعمال الدرامية، حيث كانت المنافسة شديدة، وأعرب عن حبه لتقديم أعمال تتألف من 15 حلقة.

من ناحية أخرى، أعرب الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في المسلسل وأكدوا أنهم أصبحوا أصدقاء بعد انتهاء التصوير، وأشار الطفل ريمون توفيق، إلى أنه كان سعيدًا بالعمل مع الفنان خالد النبوى، الذي كان يشجعه ويمنحه الشيكولاتة، ويقول له دائمًا: "كنت هايل".

واختتم "ريمون" حديثه بتمنياته بالتمثيل مرة أخرى مع المخرج محمد سلامة، وأن يحصل على دور الطفل الشرير الشقي في أعمال قادمة.