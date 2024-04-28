الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نجوم مسلسل "امبراطورية ميم" يكشفون عن قصص الحب والصداقة خلف الكواليس (فيديو)

نجوم مسلسل إمبراطورية
نجوم مسلسل "إمبراطورية ميم"

قال المخرج محمد سلامة، إنه يسعى دائمًا لتقديم قصص حب تحاكي الواقع في أعماله، مشيرًا إلى أن مسلسل "إمبراطورية ميم" يحمل قصص حب متنوعة، منها قصة حب مختار وميسون، حيث يعاني مختار من فقدان زوجته ويجد الحب من جديد في شخصية ميسون، كما تم التطرق إلى قصة الحب بين مديحة ومحمود.

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع برنامج "أحداث الساعة"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه يعتبر صديقًا للفنان خالد النبوى، وأنهما يشتركان في الفكر وطريقة العمل، وأشاد بالأعمال المبهرة مثل مسلسل "الحشاشين" و"جودر"، التي تميزت بالتمثيل والملابس والديكورات والسيناريو والحوار والجرافيك.

وفيما يتعلق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكد أنها قدمت هذا العام موسمًا قويًا من الأعمال الدرامية، حيث كانت المنافسة شديدة، وأعرب عن حبه لتقديم أعمال تتألف من 15 حلقة.

من ناحية أخرى، أعرب الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في المسلسل وأكدوا أنهم أصبحوا أصدقاء بعد انتهاء التصوير، وأشار الطفل ريمون توفيق، إلى أنه كان سعيدًا بالعمل مع الفنان خالد النبوى، الذي كان يشجعه ويمنحه الشيكولاتة، ويقول له دائمًا: "كنت هايل".

واختتم "ريمون" حديثه بتمنياته بالتمثيل مرة أخرى مع المخرج محمد سلامة، وأن يحصل على دور الطفل الشرير الشقي في أعمال قادمة.

إمبراطورية ميم المخرج محمد سلامة مختار وميسون أحداث الساعة خلود زهران اكسترا نيوز خالد النبوي الحشاشين جودر التمثيل السيناريو والحوار الطفل ريمون توفيق

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

عاجل.. مسئول فى حماس: "لا قضايا كبيرة" فى ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟