الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

واسيني الأعرج: "قناع بلون السماء" رواية تهزم الجلاد وتفتح لفلسطين باب على العالم

واسيني الأعرج
واسيني الأعرج

عّبر الروائي الجزائري واسيني الأعرج عن سعادته بفوز رواية "قناع بلون السماء" للروائي الفلسطيني الاسير باسم خندقجي بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2024، قائلًا: “سعادتي لا توصف، قناع بلون السماء رواية تهزم الجلاد وتفتح بفوزها بالبوكر 2024، باب فلسطين على العالم”. 

وأضاف"الأعرج" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"؛ قائلًا: "شكرا لجائزة البوكر التي فتحت نافذة على فلسطين. شكرا للجنة التحكيم وعلى رأسها روائي كبير بحجم نبيل سليمان المعروف بموضوعيته وصرامته الروائية، شكرا للقراء الذين احتضنوا هذه الرواية بفرح، فكري يذهب نحوك باسم الغالي وأنت تنظر نحو سماء تتخيلها لأن سقف الجلاد يمنعك من رؤية زرقتها، تبتسم ثم تتمتم: كم أنت جميلة أيتها السماء، سماء الرواية".

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فوز رواية “قناع بلون السماء” بجائزة الرواية العربية لعام 2024

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية فوز الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، بالجائزة لعام 2024، عن روايته "قناع بلون السماء".

وقد اعتُقِل الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في 2 نوفمبر 2004، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أعمال باسم خندقجي

للأديب الفلسطيني باسم خندقجي عدة روايات ودواوين شعر كتبها من داخل سجون الاحتلال، ومن رواياته "خسوف بدر الدين" الصادرة في ديسمبر 2018، ورواية "مسك الكفاية: سيرة سيدة الظلال الحرة" التي صدرت في عام 2014 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ورواية "نرجس العزلة" التي صدرت في عام 2017 عن المكتبة الشعبية، نابلس، ورواية "خسوف بدر الدين" التي صدرت في عام 2018 عن دار الآداب، ورواية "قناع بلون السماء" التي صدرت في عام 2023 عن دار الآداب وفازت بالجائزة العالمية للرواية العربية بعد وصولها ضمن اللائحة القصيرة، أما عن دواوينه الشعرية صدر له  دواوين شعر ديوان طقوس المرّة الأولى في عام 2009، وديوان أنفاس قصيدة ليلية في عام 2013، كما ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية.

نشر عن باسم خندقجي عدد من الدراسات والمقالات؛ منها "أدب الحركة الأسيرة، باسم خندقجي نموذجًا" بقلم حسن عبادي، ومداخلة في افتتاح معرض الكتاب الأوّل في نابلس، و"مساءلة الذات ومواجهتها في رواية «نرجس العزلة» لباسم خندقجي "بقلم فراس حج محمد على موقع ديوان العرب.

واسيني الأعرج رواية قناع بلون السماء الجائزة العالمية للرواية العربية فلسطين نبيل سليمان

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