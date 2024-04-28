الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": ألف مصاب فلسطينى دخلوا مصر منذ بداية أبريل الجارى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عبدالمنعم إبراهيم، استمرار الجهود المصرية لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وقال إن مصر استقبلت منذ بداية شهر أبريل الجاري ألف مصاب، وقدمت لهم أطقم الإسعاف المصرية منذ استقبالهم في معبر رفح البري، جميع الخدمات الطبية اللازمة.

كما أكد أن سيارات الإسعاف موجودة أمام معبر رفح البري، بالإضافة إلى الأطقم الطبية المصرية على مدار الساعة وفي حالة تأهب قصوى؛ لاستقبال المصابين من قطاع غزة ومصابي الحرب.

وأوضح أنه يتم نقل المصابين الفلسطينيين من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني إلى معبر رفح لتلقى العلاج، حيث تمكن من الدخول ما يقرب من ألف مصاب حتى الآن ويتم نقل الحالات إلى المستشفيات المصرية.

مصر غزة مصابي فلسطين مصابي الحرب قطاع غزة اكسترا نيوز معبر رفح

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": عبور 4150 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود لغزة منذ بداية أبريل

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

بعد واقعة طفل شبرا.. دور الإنتربول في تحديد مكان المطلوبين والقبض عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة