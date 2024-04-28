"إكسترا نيوز": ألف مصاب فلسطينى دخلوا مصر منذ بداية أبريل الجارى

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عبدالمنعم إبراهيم، استمرار الجهود المصرية لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وقال إن مصر استقبلت منذ بداية شهر أبريل الجاري ألف مصاب، وقدمت لهم أطقم الإسعاف المصرية منذ استقبالهم في معبر رفح البري، جميع الخدمات الطبية اللازمة.

كما أكد أن سيارات الإسعاف موجودة أمام معبر رفح البري، بالإضافة إلى الأطقم الطبية المصرية على مدار الساعة وفي حالة تأهب قصوى؛ لاستقبال المصابين من قطاع غزة ومصابي الحرب.

وأوضح أنه يتم نقل المصابين الفلسطينيين من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني إلى معبر رفح لتلقى العلاج، حيث تمكن من الدخول ما يقرب من ألف مصاب حتى الآن ويتم نقل الحالات إلى المستشفيات المصرية.