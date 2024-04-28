الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": عبور 4150 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود لغزة منذ بداية أبريل

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عبدالمنعم إبراهيم، استمرار الجهود المصرية لتسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن الجهود الأخيرة في الفترة التي تقارب نحو 7 أشهر شاهدة على الدعم اللا محدود الذي تقدمه مصر إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن الكثير من الجهود بُذلت من أجل عبور الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية وزيادة وتيرة تلك المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه منذ الأول من شهر أبريل الجاري وحتى الآن نفذ إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبري رفح وكرم أبوسالم أكثر من 4 آلاف شاحنة تحمل المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 150 شاحنة تحمل الوقود والمحروقات إلى القطاع خلال شهر أبريل.

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