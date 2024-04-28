الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جهاد حسام: صعوبة دوري في "مسار إجباري" الظهور كإنسانة طبيعية

الفنانة الشابة جهاد
الفنانة الشابة جهاد حسام

قالت الفنانة الشابة جهاد حسام، إن الشخصية التي جسدتها في مسلسل “مسار إجباري” مأخوذة بشكل كبير من الحياة الواقعية، معبرة:" شخصية جهاد موجودة في الحياة ويكتشفها الناس بعد سنين طويلة سواء في الشغل أو الدراسة أو الحياة بشكل عام".

“مسار إجباري”

وأكدت جهاد، خلال لقائها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن  الصعوبة في أداء الشخصية أن تظهر كإنسانة طبيعية، حيث يحتوي الدور على الكثير من الصراعات والصفات الشخصية المختلفة.


وأضافت في حديثها، أن المخرجة نادين خان كانت تركز في إخراج الشخصية بشكل طبيعي دون ظهور أي توتر، معلقة:" أنا بصراحة كنت متوترة جدًا في أول يوم تصوير، ولكن الحمد الله المخرجة نادين خان احتوتني جدًا وشجعتني".

“بدون سابق إنذار”

وتابعت: "تجربتي مع المخرج هاني خليفة في مسلسل بدون سابق إنذار كانت ممتعة، المسلسل ده جسدت فيه شخصية نهى وهي شخص خايفة وعندها نقط ضعف كتير وكان زوجها شخص متسرع ودخل مشروعات وخسر ومشكلتها أن طريقتها في توصيل فكرتها للزوج كانت عنيفة حسب ثقافتها وجاية من رحلة طويلة وصعبة".

واستطردت: "المخرج هاني خليفة صاحب وجهة نظر في الحياة وعنده رؤية ينقلها باستفاضة، وأنا حقيقي سعيدة بالمشاركة والعمل معه".

جهاد حسام بدون ستبق إنذار الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي الفنانة جهاد حسام

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