الأحد 28 أبريل 2024
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رياضة

بعد حصوله على 11 ميدالية ببطولة العالم للجامعات.. وزير الرياضة يهنئ اتحاد الغوص

رياضة السباحة بالزعانف
رياضة السباحة بالزعانف

 

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، واعضاء مجلس الادارة، وذلك بعد حصول المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف على 11 ميدالية متنوعة ببطولة العالم للجامعات بكولومبيا، واحتلال مصر المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.

أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الى ان رياضة السباحة بالزعانف تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.
واوضح وزير الرياضة قائلا: "لقد توج المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف برصيد 9 ميداليات متنوعة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، واليوم ترتفع اعداد الميداليات الى 11 ميدالية متنوعة، ونحن على ثقة بان اداء المنتخب يتطور كثيرا ونطمح في المزيد".


أحرز المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف  11 ميدالية بواقع ذهبيتين و 4 فضيات و 5 برونزيات، واحتلت مصر المركز الرابع في جدول ميداليات البطولة خلف ايطاليا وكولومبيا والمانيا.

وتوج بالميداليتين الذهبيتين أحمد هشام (100 م زعانف مزدوجة و 200 م زعانف مزدوجة).

واحرز الميداليات الفضية كل من: فريق تتابع مختلط 4 × 100 م مونو بالفريق المكون من (زياد ياسر - جودى شريف - ادهم محيى - جميلة علي)، احمد هشام (50 م زعانف مزدوجة)، تتابع مختلط 4 × 100 زعانف مزدوجة بالفريق المكون (احمد هشام - ايات السيد - احمد ايهاب - بسمله صبحي)، تتابع مختلط 4 × 100 مونو (ادهم محيى  - جودى شريف - زياد ياسر - جميله علي).

وحقق الميداليات البرونزية كل من: احمد ايهاب  (100 م زعانف مزدوجة)، وادهم محيى البيلي ( 100 م زعانف مونو)، محمود وليد (400 م مونو)، ملك شريف (800 م مونو)، ندا مجدى (400 م مونو)،

وخاضت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 13 سباحًا بواقع 6 لاعبات و 7 لاعبين.

وتضم قائمة السباحات كل من: ندا مجدى - جميله على - ملك شريف - جودى شريف - ايات السيد - بسمله صبحى .

بينما مثل مصر في الرجال كل من : احمد هشام  - احمد ايهاب - محمود وليد - ادهم محيى  -  ادهم فؤاد - احمد طاهر  - زياد ياسر.

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