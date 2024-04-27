وزير الرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمغربية السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ورحب وزير الرياضة بتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بمصر، مؤكدًا على دعم مصر الكامل لرئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بفترة رئاستها للاتحاد.

وأشار "صبحي" إلى أنه أصبحت لدينا قاعدة كبيرة من لاعبي الكرة الطائرة على مستوى الرجال والسيدات، وأيضًا على مستوى الناشئين، كما تميزت مصر بالتطوير الكبير الذي طرأ على المنشآت الرياضية والبنية التحتية وساهمت بشكل كبير في استضافة مصر كبرى الفاعليات الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

وأوضح وزير الرياضة إلى أن مصر أصبحت تمتلك صالة ألعاب مجهزة على أعلى مستوى بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وتتسع بحد أدني لألفي مشجع.

وأعربت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة السيدة بشرى عن سعادتها وتقديرها بالتواجد بمصر وحفاوة الاستقبال.

وأثنت على البنية التحية الرياضية، التي أصبحت مفخرة لمصر وللأفارقة.

وقالت رئيس الاتحاد الإفريقي أن هدفنا هو الارتقاء بمستوى الكرة الطائرة في إفريقيا لتضاهي مثيلاتها في القارات والدول الأخرى المتقدمة في لعبة كرة الطائرة. وعلى هامش اللقاء، وجّه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الدعوة لرئيس الاتحاد الإفريقي لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لتشاهد مدينة مصر للألعاب الأوليمبية، أول وأكبر مدينة أوليمبية مصرية، والتي تعد مفخرة للمصريين. كما وجّهت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة دعوة لوزير الرياضة لحضور البطولة الإفريقية لكرة الطائرة الشاطئية، وتقام في يونيو المقبل وتستضيفها مدينة أغادير بالمغرب والمؤهلة للأوليمبياد بباريس ٢٠٢٤. وتتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على هامش استضافة مصر كلًا من بطولتي الأندية الإفريقية على مستوى الرجال والسيدات لكرة الطائرة.

جانب من لقاء وزير الرياضة والسيدة بشرى حجيج

جانب من لقاء وزير الرياضة والسيدة بشرى حجيج

جانب من لقاء وزير الرياضة والسيدة بشرى حجيج