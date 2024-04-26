وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة الأندية الأفريقية لسيدات الطائرة بالنادي الأهلي

شهد الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة "سيدات"، والتى يستضيفها النادى الأهلى بالجزيرة، خلال الفترة من 26 أبريل حتى 4 مايو المقبل على صالة الملك عبد الله الفيصل.

وحضر مراسم الافتتاح محمود الخطيب، رئيس النادي، بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة ‏في البطولة.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده فى افتتاح بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة "سيدات"، موجهاً التهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي استضافها مؤخراً، مضيفاً أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة بشرى حجيج يبذل جهودا كبيرة في تطوير اللعبة ووضعها على الخريطة العالمية، وحرصه على إقامة البطولة فى مصر.

ووجه وزير الرياضة الشكر لـ محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس الإدارة على استضافة البطولة، مشيداً بالجهد المبذول في تنظيم البطولة من اللجنة العليا المنظمة البطولة.

وأكد “صبحي” علي دعمه الكامل للفرق المصرية المشاركة بالبطولة، وتمنياته لهن بتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً على أهمية هذه البطولة في تعزيز مكانة الكرة الطائرة النسائية في القارة الأفريقية، مشيراً أن هناك خططا استراتيجية لتطوير الرياضة المصرية، ومن بينها الكرة الطائرة التي بات لها وجود دائم على المستوى الدولي.

رئيس الاتحاد الإفريقي: الأهلي نجح ‏في تنظيم بطولة الرجال

وخلال كلمتها، قالت بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة: "باسم الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للنادي الأهلي الذي نجح ‏في تنظيم بطولة الرجال بصورة حققت نجاحا منقطع النظير، وثقتنا بلا حدود في قدراته وعراقته وتاريخه الكبير، وجميع الفرق والوفود التي شاركت في البطولة أكدت ثقتها في قدرات النادي التنظيمية"، موجهةً الشكر الى الاتحاد ‏المصري للطائرة ولكل من ساهم في جهود خروج البطولتين بصورة مشرفة.‏

وأشارت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة، إلى أن مشاركة 15 فريقا من عدة دول ببطولة إفريقيا للسيدات، يمثل زخماً كبيراً، وأنها تتوقع منافسة قوية في ظل ‏كون حامل اللقب سوف يمثل قارة إفريقيا في بطولة العالم للأندية.

رئيس الاتحاد المصري: جهود كبيرة بذلناها لاستعادة البطولات الإفريقية

ومن جهته، أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» حققت نجاحا كبيرا، متمنياً لها أن تحقق بطولة السيدات نفس النجاح الذي حققته بطولة الرجال، مضيفاً أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة بشرى حجيج بذل جهودا كبيرا حتى تستعيد البطولات الإفريقية مكانتها، وتصبح مؤهلة لبطولة العالم.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكامل لكافة الاتحادات الرياضية، وكذا وجه الشكر للنادي الأهلي، وكل القائمين على تنظيم هذه البطولة الاستثنائية متمنيا لها النجاح.

وعقب انتهاء مراسم افتتاح البطولة، يواجه فريق النادي الأهلي نظيره ناصرية شباب بجاية الجزائري أولي مباريات البطولة، وعقب مباراة الأهلي يلتقي فريق نادي الزمالك بنظيره أسيك ميموزا الإيفواري.

يذكر أن قرعة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات، أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى والتي ضمت فرق (السجون الكيني، ناصرية شباب بجاية الجزائري)، وجاء فريق نادي الزمالك علي رأس المجموعة الثانية والتي ضمت فرق ( مصنع الكحول الوطني الإثيوبي، أسيك ميموزا الإيفواري، مشعل بلدية بجاية الجزائري)، وضمت المجموعة الثالثة فرق (الأنابيب الكيني، كاستومس سيرفيس النيجيري، سانت دوني جزر ريونيون، مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني)، وضمت المجموعة الرابعة فرق (البنك التجاري الكيني، ليتو الكاميروني، سوكوسيم السنغالي، الجمعية الرياضية لولاية بجاية).

جانب من افتتاح طولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات

جانب من افتتاح طولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات

جانب من افتتاح طولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات

جانب من افتتاح طولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات

جانب من افتتاح طولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات