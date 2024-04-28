ضبط المتهم بالتعدي على شخص من ذوي الهمم وتصويره بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيسبوك تضمن تعدى شخص بالضرب على آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "فيسبوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المواطنات برفقتها نجلها "من ذوى الإحتياجات الخاصة"- مقيمان بدائرة المركز بتضررها من عامل، مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.