الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف نتعامل مع أزمة منتصف العمر للخروج منها سريعًا؟.. استشارى يوضح

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" فقرة خاصة للحديث عن أزمة منتصف العمر عند الرجال والنساء، وذلك من أجل التعرف على أسبابها وطرق النجاة من هذه الأزمة سريعًا.

أزمة منتصف العمر 

قال شادي طلال، أحد الذين يعانون من شعور أزمة منتصف العمر، إن أزمة منتصف العمر غير مرتبطة الآن بسنوات العمر على الإطلاق، وهذه الأزمة متعلقة بالأحداث التي يمر بها الإنسان في حياته، معبرًا: "عندي 39 سنة وعندي شعور إني عند 60 سنة، من بين المؤشرات التي تدل على بداية أزمة منتصف العمر فقدان الشغف، والعمل على تغيير العمل بصورة كبيرة من وقت لآخر".

زوال النعم 

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة هنا حلمي، فنانة تشكيلية، إن الحظ ظل يحالفها منذ طفولتها حتى اليوم، معبرة: "الإنسان لما بتروح منه النعمة بيشعر بقيمتها، ودا إللي حصل في حياتي الزوجية، حيث كان يتوافر في هذه العلاقة كل ما ترغبه المرأة، وبالرغم من ذلك تمردت، وطلبت الانفصال، لكني عدت إلى الصواب مرة أخرى سريعًا، وأشعر بالراحة النفسية الآن بسبب تقديري وشكري لزوجي بالكلمة والفعل قبل وفاته عن كل ما هو جميل قدمه لي طوال مسيرتنا الزوجية".

وفي نفس الفقرة الحوارية، أكد مدحت عبد الهادي، استشاري علاقات زوجية، أن أزمة منتصف العمر قد تصيب الإنسان الذي يتعرض للكثير من الأزمات في الحياة، قائلًا: "من المتعارف عليه أن هذه الأزمة بين الرجال، بسبب رغبة الرجل باستمرار في قياس قيمته في المجتمع، وهذه الأزمة".
 

أزمة منتصف العمر الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

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