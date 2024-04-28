المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة سائق بالإكراه فى القليوبية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، 3 متهمين بينهم ربة منزل باستدراج سائق وسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح أثناء استقلاله سيارته في العبور، بالسجن المشدد 3 سنوات.

أمر الإحالة

كشف أمرالاحالة عن أن المتهمين، وهم "محمود. م"، و"محمد. ل" و"أيه. ج" ربة منزل في غضون أبريل 2022 سرقوا متعلقات مملوكة للمجني عليه "رمضان ع ع"، حيث استدرجته المتهمة الثالثة بأن طلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وما إن توقف عقب توصيلها حتى فوجئ بها تبطل محرك السيارة ودخل باقي المتهمين السيارة وتعدوا عليه بالضرب بسلاح ناري فرد خرطوش وأحرز الثانى سلاحا أبيض سكينا وأجبروه على التخلي عن متعلقاته واستولوا عليها وفروا هاربين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحزروا سلاحا ناريا فرد خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري وحازوا وأحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي اتخذت قرارها سالف الذكر.