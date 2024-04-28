الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 35 % في عدة محافظات

شهدت الأسواق استجابة لمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية بنسبة تجاوزت الـ35%، مثل السكر والحبوب والأرز والمكرونة والدقيق والخبز، بالإضافة إلى تراجع أسعار الألبان والجبن واللحوم والسمن.

ولم تقتصر المبادرة على السلع الغذائية فقط، بل تمتد لتشمل تراجع أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت بشكل ملحوظ، كما تم ملاحظة تراجع في أسعار السيارات وإطارات السيارات. كما لاحظنا وجود تراجع في أسعار السلع الأخرى بفعل تراجع قيمة الدولار بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت أسعار تلك السلع مرتبطة بسعر الدولار في السوق السوداء، والذي كان يتجاوز الـ70 جنيهًا، في حين أن قيمة الدولار حاليًا تتراوح ما بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا كحد أقصى.

وفي هذا السياق، أجرت “الدستور” مقابلات مع رؤساء الغرف التجارية في المحافظات حول تفعيل المبادرة وخفض الأسعار في كافة محافظات الجمهورية.

محافظة سوهاج التجارية

وقال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إنه تم تفعيل المبادرة على كافة السلع الغذائية بتخفيضات تخطت ال36% على جميع السلع. وأشار إلى أن محافظة سوهاج هي المحافظة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في أسعار اللحوم من محلات الجزارة بمقدار 300 جنيه خلال أيام شهر رمضان بالكامل.

وأوضح أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محافظة سوهاج تتمتع بوفرة في السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو ولا يوجد أي نقص في المعروض لجميع السلع.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن هناك حملات رقابية لمتابعة تطبيق تخفيضات أسعار الخبز بشكل دوري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقًا للأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين.

الغرفة التجارية بالجيزة



وقال أسامة الشاهد، رئيس غرفة تجارة الجيزة، إن أسعار السلع في محافظة الجيزة شهدت انخفاضا ملحوظا خاصة في الهيبرماركت والسلاسل التجارية التي أعلنت عن أسعار السلع الغذائية قبل التخفيض وبعد التخفيض، لكي يكون واضحا للمواطن المصري.

وأوضح الشاهد أنه تم التوافق مع جميع التجار لخفض أسعار السلع الغذائية، وكذلك تم التنسيق مع المخابز للبيع بالسعر الجديد للأفران السياحية، وتم التأكد من البيع بالسعر الجديد.



الغرفة التجارية ببورسعيد

من ناحية أخرى، أشار محمد سعده، رئيس غرفة تجارة بورسعيد، إلى أنه تم التأكد من الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 35%، خاصة الزيت الخام، والدقيق، وجميع البقوليات.

وأضاف سعده أنه يوجد عدد من الإجراءات لمتابعة خفض الأسعار في أسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمحافظة، خاصة بعد قرار خفض سعر الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقترب من 35%.

وأكد على أن غرفة عمليات غرفة تجارة بورسعيد تُتابع خفض الأسعار في الأسواق وجودتها وتوافرها بكميات كافية من خلال الجولات الميدانية على أرض الواقع، للتأكد من انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع أصحاب المحال التجارية المختلفة لوضع أسعار عادلة للمواطنين والتجار.

الغرفة التجارية بالقليوبية

في نفس السياق، قال محمد عطية الفيومي، رئيس تجارية القليوبية، إن هناك التزامًا من التجار في المحافظة بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف على المواطنين.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة تيسيرًا على المواطنين والمساهمة في عودة استقرار الأسواق، ولفت إلى أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءًا من يوم الأحد الماضي بعد انخفاض أسعار القمح، وذلك بنسبة تتراوح من 30% إلى 45% لتصبح الأسعار الجديدة: رغيف وزن 80 جرام بـ 150 قرش بدلاً من 300 قرش في الفترة الماضية، ورغيف وزن 40 جرام بـ 75 قرش، ورغيف وزن 25 جرام بـ 50 قرش، ورغيف خبز إفرنجي 50 جرام بـ 150 قرش، ورغيف خبز إفرنجي 35 جرام بـ 100 قرش. كما انخفضت أسعار المكرونة، مما أدى لانخفاض أسعار الأرز المحلي كبديل.

وأشار إلى أن المواطن بدأ يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كافة أنواع السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، حيث بدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في عمل عروض وتخفيضات في الأسعار.

وأكد على استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية، حيث تجاوز 40% في القمح، و30% في الدقيق، و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة، موضحًا أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية بدأت تظهر آثاره تدريجيًا في أسعار التجزئة مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل التعويم وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.

وتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع انتهاء تلك الأرصدة ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار وتعود حالة الاستقرار للسيطرة على الأسواق من جديد وحدوث انفراجة كبيرة في المعروض من السلع وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف التجار مع الحكومة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

الغرفة التجارية بأسيوط

وفي السياق، أكد عمرو أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط التجارية، أن هناك انخفاض في الأسعار بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40% على خلفية مبادرة الاتحاد العام للغرف لمواجهة غلاء الأسعار. وأوضح أبو العيون أن أسعار السلع الغذائية والمنتجات شهدت تراجعًا، أبرزها السكر والزيت 800 جرام بـ 55 جنيهًا والأرز بـ 28 جنيهًا والمكرونة بـ 21 جنيهًا والفول البلدي بـ 35 جنيهًا والعدس بـ 55 جنيهًا والفراخ بـ 95 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بـ 320 جنيهًا والدقيق بوزن الكيلو بـ 22 جرام. وأكد عمرو أبو العيون على توعية التجار بما قدمته الدولة من تسهيلات في الجمارك لخروج البضائع وتنزيل الأسعار. وشدد على التنبيه ومتابعة أصحاب المخابز السياحية بما صدر من وزارة التمويل بشأن أوزان وأسعار الخبز السياحي، ومتابعة شعبة المخابز في الغرفة برئاسة محمد كمال لكل ذلك مع فريق عمل الغرفة. هذا، وقد كلف عمرو أبو العيون فريق عمل الشؤون الاقتصادية بالغرفة بمتابعة الأسواق والمخابز السياحية وإعداد تقرير أسبوعي بذلك.