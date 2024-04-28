الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نادر الخبيري: افتتاح الرئيس مركز البيانات والحوسبة السحابية يعكس رؤيته لبناء مستقبل أفضل

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

أشاد نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

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الرئيس السيسى يتفقد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية


وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التطور التكنولوجي والرقمي في مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا المركز يعتبر أحدث مرافق الحوسبة السحابية على مستوى الحكومة، وهو يتيح تخزين ومعالجة البيانات بطريقة آمنة ومرنة.

وأكد أن الرئيس السيسي يسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وذلك لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، ويوفر بيئة تشغيلية موثوقة للتطبيقات الحكومية المختلفة، للتسهيل على المواطنين.

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مدير مركز التحكم: بناء بنية معلوماتية موحدة ضرورة للحصول على الخدمات المختلفة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن إنشاء المركز يعمل يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلا أنه يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مستقبل مصر الواعد وتحقيق التنمية الشاملة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح منذ قليل، مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح عن المهام التي ينفذها مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية وكيفية استخدام وتخزين البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي، وعن طبيعة عمل المركز والخدمات الحكومية المقدمة.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) في مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

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