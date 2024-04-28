دليل شامل لعلاج السكتة القلبية عند مرضى السكري

يزيد مرض السكري بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة القلبية حيث يمكن لمستويات السكر المرتفعة في الدم مع مرور الوقت أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب، غالبًا ما يرتبط مرض السكري بعوامل خطر أخرى للإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول والسمنة.

وفقا لموقع "health" الأفراد المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشريان التاجي، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية، والسكتة القلبية في نهاية المطاف.

يعد فشل القلب من الآثار طويلة المدى لمرض السكري، ويميل الأشخاص المصابون بداء السكري إلى الإصابة بأمراض القلب في سن أصغر من الأشخاص غير المصابين بالسكري. سنحتاج إلى الحفاظ على الإدارة السليمة لمرض السكري من خلال الأدوية وتغيير نمط الحياة والفحوصات الطبية المنتظمة أمر ضروري للحد من مخاطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة القلبية. يحتاج الناس إلى اتباع خطة معينة ونهج منظم لتحقيق نمط حياة أطول وأكثر صحة.

وأوصى مرضى السكري بضرورة اتخاذ عدة احتياطات للوقاية من السكتة القلبية، منها إدارة مستويات السكر في الدم - يساعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف على تقليل خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية.

نظام غذائي صحي - اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم مع نسبة عالية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يدعم صحة القلب. الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في الوقاية من فشل القلب.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام - تساعد ممارسة النشاط البدني بانتظام على التحكم في مستويات السكر في الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقوية القلب.

الالتزام بالأدوية - يساعد تناول الأدوية الموصوفة، مثل الأنسولين أو الأدوية عن طريق الفم، وفقًا لتوجيهات مقدمي الرعاية الصحية، في إدارة مرض السكري وتقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية.

مراقبة ضغط الدم والكوليسترول - إن الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم من خلال المراقبة المنتظمة والأدوية إذا لزم الأمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعديلات نمط الحياة - يساهم تجنب التدخين والحد من استهلاك الكحول وإدارة التوتر بشكل فعال في صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

كتلة العضلات - الأشخاص الذين لديهم كتلة عضلية منخفضة لديهم خطر أكبر للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية وجميع أسباب الوفاة. زيادة الكتلة العضلية تساعد في معالجة المشكلة.

الفحوصات الطبية المنتظمة - تساعد الفحوصات الروتينية مع مقدمي الرعاية الصحية في مراقبة إدارة مرض السكري والكشف عن أي علامات لمشاكل القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر.

كما أن “النشاط البدني المنتظم الذي يتناسب مع القدرات الفردية والتوصيات الطبية يلعب دورًا محوريًا في صحة القلب والأوعية الدموية. لا تعمل التمارين الرياضية على تحسين حساسية الأنسولين فحسب، بل تقوي أيضًا عضلة القلب، وتعزز الدورة الدموية، وتساعد في التحكم في الوزن، وكلها أمور ضرورية لمنع مشاكل القلب. ومن المهم بنفس القدر إدارة عوامل الخطر الإضافية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتدخين، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مضاعفات القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري. إن التعاون الوثيق مع مقدمي الرعاية الصحية لتطوير خطط الإدارة الشخصية، بما في ذلك الفحوصات المنتظمة، يمكّن الأفراد من معالجة المخاوف المحتملة بشكل استباقي واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بصحة القلب لديهم.