الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

5 نصائح عملية للوقاية من قرح القدم لدى مرضى السكرى

مرضى السكري
مرضى السكري

للتخفيف من خطر الإصابة بقرح القدم، خاصة بين الأفراد المعرضين للإصابة بأمراض مثل مرض السكري، يعد الالتزام بهذه الإرشادات أمرًا ضروريًا، وفقًا لما حدده الخبراء والمختصون.

كيف تحمي مرضى السكري من ارتفاع درجات الحرارة؟

وكشفت الدراسات عن انتشار مرض السكري في الهند بشكل مطرد منذ عام 1990، وارتفع بشكل ملحوظ بعد عام 2000، في حين تشير دراسة ICMR INDIA B لعام 2023 التي أجراها المجلس الهندي للأبحاث الطبية إلى أن حوالي 101 مليون شخص في الهند مصابون بمرض السكري، تحتل الهند المرتبة الثانية عالميًا في وباء مرض السكري، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 27.5 مليون بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بحلول عام 2045. ومن المثير للقلق أن حوالي 57٪ من حالات مرض السكري لا يتم تشخيصها، ويبلغ مجموعها حوالي 43.9 مليون.

تشكل مضاعفات القدم المرتبطة بمرض السكري خطرًا كبيرًا للإصابة بالأمراض بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التأخير في الوصول إلى الرعاية الصحية إلى تفاقم المشكلة، حيث يقوم العديد من المرضى باستشارة مقدمي الرعاية غير الرسميين في البداية.

نصائح لتجنب الإصابة بالقدم السكري

قم بإجراء فحوصات منتظمة للقدم للكشف عن أي علامات تهيج أو شقوق أو جلد سميك، استخدم مرآة أو اطلب المساعدة من أحد أفراد العائلة إذا كان ضعف البصر مصدر قلق.

حافظ على نظافة القدمين عن طريق غسلها يوميًا بالصابون اللطيف والماء الدافئ، تجفيف القدمين جيدًا، مع الانتباه جيدًا إلى الفراغات بين أصابع القدم، ووضع مرطب لمنع الجفاف.

اختر الأحذية المناسبة والجوارب الناعمة التي تمتص الرطوبة، قبل ارتداء الحذاء، افحصه للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة أو حواف خشنة، قم بتغيير الجوارب على الفور إذا أصبحت رطبة أو متعرقة.

قم بقص أظافر القدم بشكل مستقيم باستخدام الأدوات المناسبة مثل مقص الأظافر أو لوح الصنفرة.

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