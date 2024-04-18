كيف تحمي مرضى السكري من ارتفاع درجات الحرارة؟

تؤثر موجة الحر على مستويات السكر، ويقدم التقرير التالي نصائح لمرضى السكري للتغلب على الحرارة.

مرضى السكري

إن العيش مع مرض السكري يمكن أن يجعلك تشعر بالحرارة أكثر، مع حلول فصل الصيف الحار في أجزاء كثيرة من البلاد، من المهم اتخاذ تدابير لحماية الصحة، ويمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تغير طريقة عمل الجسم. يمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة بشكل خاص على مرضى السكري الذين لا يتعرضون فقط لخطر متزايد للجفاف بسبب كثرة التبول ولكنهم يواجهون أيضًا مشكلة في تبريد أجسامهم، علاوة على ذلك، يمكن للحرارة الحارقة أن تغير الطريقة التي يستخدم بها جسمك الأنسولين، وقد يحتاج الشخص إلى مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب وضبط جرعة الأنسولين أو الدواء.

يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على قدرة الجسم على التعرق بشكل فعال مما يمنع الحرارة من الهروب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الحرارة. يمكن للحرارة والرطوبة معًا أن تلحق الضرر بصحة الفرد.

يمكن لبعض الأدوية المستخدمة لإدارة مرض السكري أن تؤثر على كيفية استجابة الجسم للحرارة أو تزيد من خطر الجفاف.

تشكل موجات الحر تحديات فريدة للأفراد المصابين بالسكري، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وتفاقم خطر حدوث مضاعفات، مع سيطرة موجة الحر على مومباي وبيون وبنغالورو وأجزاء أخرى من البلاد، يحتاج مرضى السكري إلى الحذر من أعراض ضربة الشمس ومستويات السكر غير المنضبطة. الدكتور بهاما بونماني - استشاري - أخصائي مرض السكري - يشارك مركز الدكتور موهان التخصصي للسكري النصائح الأساسية للبقاء رطبًا وصحيًا أثناء الطقس الحار.

نصائح لمرضى السكري لإدارة مستويات السكر في الدم وسط موجة الحر

مراقبة مستويات الترطيب: راقب عن كثب حالة الترطيب لديك عن طريق فحص لون البول (يشير اللون الأصفر الشاحب إلى وجود ترطيب كافٍ) ومراقبة مستويات العطش. اهدف إلى شرب المزيد من السوائل أكثر من المعتاد أثناء موجات الحر. اشرب الكثير من الماء: الماء هو أفضل صديق لك في الطقس الحار. اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا وزيادة تناوله إذا كنت تتعرق أكثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو النشاط البدني. تجنب المشروبات المسببة للجفاف: ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، وكذلك المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية. يمكن أن تساهم هذه في الجفاف وقد تؤثر أيضًا على مستويات السكر في الدم.

4. تناول الأطعمة المرطبة: قم بإدراج الفواكه والخضروات الغنية بالمياه في نظامك الغذائي، مثل الخيار والبطيخ والبرتقال والطماطم. لا توفر هذه الأطعمة الترطيب فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية.