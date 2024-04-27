أبناء اللاعبين يفرضون كلمتهم.. منافسة منتظرة بين شوبير وأمان الله مميش فى نهائى الأبطال

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بصفة عامة، والمصرية والتونسية بصفة خاصة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي الرياضي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريقان في تخطي عقبتي مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ليتقابلا في النهائي الذي سيقام يومي 18 و25 مايو المقبل.

وسيشهد النهائي المرتقب، مواجهة خاصة بين الحارسين مصطفى شوبير لاعب الأهلي وأمان الله مميش لاعب الترجي التونسي اللذين يقدمان مستويات مميزة للغاية.

ولعب الحارسان، دورًا كبيرًا في وصول الفريقين إلى نهائي البطولة القارية بعد المستوى المميز الذي قدمه كل حارس مع ناديه في المسابقة.

أبناء العاملين يفرضون كلمتهم

الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في ظهور الحارسين، شوبير الذي وجد نفسه حارسًا أساسيًا بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار خلال يناير الماضي.

ونفس الأمر بالنسبة لـ مميش الذي أعاد للترجي هيبته بعد فترة صعبة خلال السنوات القليلة الماضية مع عدد من الحراس أصحاب المستوى المتذبذب مثل المعز بن شريفية وصدقي الدبشي.

الغريب كذلك أن كلا الحارسين من أبناء العاملين، مصطفى شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

وأمان الله مميش نجل طارق مميش الذي سبق له أن حرس شباك فريقي جمعية أريانة ونادي مكثر الناشطين ضمن دوري الدرجة الثانية في تونس، لكنه صار أحد أهم مدربي حراس المرمى في شمال إفريقيا ويعمل حاليًا في نادي أهلي طرابلس الليبي.

ووجد الحارسان، اهتمامًا كبيرًا من والديهما في صقل موهبتيهما حتى صارا يتنافسان على تسجيل الأرقام القياسية.



منافسة بين شوبير ومميش على الأرقام القياسية

مصطفى شوبير صار أول حارس في تاريخ الأهلي يحافظ على شباكه نظيفة في 7 مباريات متتالية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بينها 4 مباريات خارج الديار وهو ما لم يحدث من قبل.

كما أنه صار أكثر حارس في تاريخ دوري أبطال إفريقيا حفاظًا على مرماه نظيفًا في عدد الدقائق.

أما أمان الله مميش، فقد تمكن من الخروج بشباك نظيفة في 9 مباريات خلال 11 مباراة خاضها، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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