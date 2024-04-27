الدارك ويب.. وليد حجاج يكشف أسرار الغرف الحمراء بعد جريمة شبرا الخيمة

بعد الحادث المروع الذي هزّ مدينة شبرا الخيمة، يتساءل الجميع عن كيفية الحماية من مخاطر الإنترنت المظلم والتواصل الخطير في العالم الرقمي، وفي ضوء ذلك، ألقى المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، الضوء على هذا الموضوع الحيوي.

وأكد حجاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البحرية الأمريكية هي من اخترعت الإنترنت، وأن وزارة الدفاع الأمريكية أنفقت العديد من الأموال على شبكة الدارك ويب بعد اختراع الإنترنت، كما أن هذه الشبكة المظلمة تعدّ مكانًا للتواصل المجهول والأنشطة الغير قانونية.

الإنترنت المظلم والعملات الرقمية

وأوضح أنه في أوائل الألفنيات، تم تقديم دراسة حول التواصل المجهول عبر الدارك ويب، معبرًا عن هذا التواصل بأنه عبارة عن شخص مجهول الهوية يستخدم هذه الوسيلة لأغراض متنوعة، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية.

وأضاف أنه في بداية عام 2002، انتشرت فكرة الإنترنت المظلم، ويتم من خلالها تنفيذ أعمال من قِبَل أشخاص مجهولين مقابل الحصول على عملات رقمية، وهذه العملات تُستخدم في العديد من الأنشطة، بما في ذلك الأعمال الإجرامية.

غرف حمراء وفيديوهات صادمة

وفي سياق متصل، أشار "حجاج" إلى أنه يوجد غرف حمراء عبر الإنترنت المظلم، حيث يجتمع مجموعة من الأشخاص المرضى نفسيًا، ويُطلب منهم تنفيذ أعمال تعذيب أو حتى قتل، مقابل حصولهم على أموال طائلة، وهذه الفيديوهات الصادمة تُروّج وتُباع عبر هذه الغرف الحمراء.

أخيرًا، شدد "حجاج" على أهمية متابعة ومراقبة الأطفال من قبل الأهالي والمدارس لحمايتهم من مخاطر الدارك ويب، مؤكدًا على ضرورة فحص هواتفهم من أجل تجنب من هذه المخاطر الإلكترونية.