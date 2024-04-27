السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد السقا ومها الصغير يتصدران التريند.. القصة الكاملة لحبهما

أحمد السقا وزوجته
أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير

بدأت قصة حب الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير من أول نظرة؛ حيث شاهدها للمرة الأولى في مسرح العرائس خلال حضورها لعرض مسرحي كان يقدمه والده، وتلك النظرة كانت كفيلة بأن تخطف قلب السقا بالقدر الذي جعله يفكر في الزواج منها دون تردد.

وبحسب رواية السقا، في الخامسة فجرًا من أحد الأيام فوجيء والد مها باتصال هاتفي من الفنان الكبير ليطلب منه يد ابنته، لكن مصفف الشعر محمد الصغير فاجىء "السقا" برفض طلبه متعللًا بصغر سن ابنته.

وفي ذلك الوقت كانت مها على علاقة وطيدة بالراحل صلاح السقا وأحد بناته شقيقات أحمد، وهو ما قرب من علاقة الثنائي على مدار سنة ونصف استطاع خلالها الفنان الكبير إقناع والدها بالزواج من ابنته وبالفعل تزوج السقا من مها الصغير وهما في العشرين من عمرهم، وتم الزفاف في 7 نوفمبر 1999، واثمرت زيجتهم عن ثلاثة ابناء هما ياسين ونادية وحمزة.

شائعات الانفصال

ومنذ ذلك الوقت توالت الشائعات حول انفصال "السقا" و"مها" ثلاث مرات، كانت أخرهم أمس الخميس، عقب نشر الإعلامية الشابة منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة  :"ها تفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هيشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة".

وهو ما فسره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعي الثنائي بأنه إعلان غير صريح عن انفصال "السقا" و"مها" لكنه الأمر الذي سرعان ما نفاه الفنان الكبير مؤكدًا استقرار جياته الزوجية، وأنه لا صحة لما تم تداوله حول انفصاله وزوجته، لافتًا إلى أنه متزوج من "مها" منذ أكثر من 25 عامًا ويستعبد الطرفان أمر الانفصال نهائيًا.

 

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