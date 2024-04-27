مدير مستشفيات عين شمس: إنشاء وحدة متخصصة للذكاء الاصطناعى

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لكلية طب جامعة عين شمس في دورته الـ44، بحضور رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء، وعميد الكلية الدكتور علي الأنور، بمشاركة كوكبة من الأطباء المصريين والأجانب، بتخصصات مختلفة؛ لبحث واستعراض أحدث طرق التشخيص والعلاج بالعالم.

وأشار الدكتور عمرو الحسيني، سكرتير عام المؤتمر، إلى انعقاد المؤتمر الطبي السنوي تحت شعار "التناغم في تقديم الخدمة الطبية"، حيث يشارك في المؤتمر هذا العام جميع أقسام كلية الطب بجامعة عين شمس.

وقال الدكتور الحسيني إن المحور الرئيسي للمؤتمر هو كيفية مباشرة التخصصات الطبية المختلفة عملها مع الحالة الطبية بتناغم وتكامل، مشيرا إلى تنظيم 23 ورشة عمل، تشمل التدخلات الجراحية المحدودة وجراحات المناظير والروبوت.

وفيما يتعلق بورشة العمل حول الروبوت، أكد مشاركة خمسة تخصصات طبية مختلفة بها، وقد ضم المؤتمر هذا العام عددًا من الخبراء والأجانب، حيث بلغ عدد الزوار الأجانب 30 زائرا.

من جانبه، كشف الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب عين شمس، عن ريادة الكلية في مجال زراعات الأعضاء، وقدرتها على توطين كل ما هو جديد في التخصصات الطبية المختلفة من تشخيص وعلاجات.

وأضاف الدكتور علي الأنور أن الهدف مناقشة الجديد في جراحات الجنين بالتعاون مع أكبر خبراء العالم، وهي من أصعب الجراحات خصوصا بالمناظير، فضلا عن وجود تعاون مع جهات عالمية من خلال استقطاب خبراء دوليين للتدريب وتطوير المهارات الطبية.

رفع مستوى التدريب والتأهيل الطبى والالتزام بتقديم أفضل الخدمات الطبية

وأكد عميد كلية طب عين شمس سعي الكلية جاهدة لرفع مستوى التدريب والتأهيل الطبي والالتزام بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وإنقاذ المزيد من الأرواح، مشيرا إلى اهتمام كلية الطب بدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج العلمية التي تدرس للطلاب، لما له من دور في تحقيق دقة بالتشخيص الطبي وسرعة في التدخل وتقليل الأخطاء الطبية.

فيما كشفت الدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب ونائب رئيس المؤتمر، عن حصول المؤتمر على اعتماد 21 ساعة تدريب تمنح للأطباء المشاركين في المؤتمر وورش العمل من قبل المجلس الصحي المصري كأول مؤتمر يحصل على الاعتماد منه.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، تطورات المدينة الطبية للجامعة، المقرر الانتهاء منها بداية العام المقبل 2025، والتي تضم مستشفى الطوارئ، ومستشفى جراحات الأطفال في كل المجالات، وبنك الدم الأكبر في مصر.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع جهات عالمية من خلال استقطاب خبراء دوليين للتدريب وتطوير المهارات الطبية، مؤكدا أن مجمع مستشفيات عين شمس الحالي يستقبل ما بين 12 و15 ألف مريض يوميا في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.

وكشف الدكتور ضياء عن تطورات جامعة عين شمس الأهلية، التي لا تزال تحت الإنشاء، مؤكدا أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2025، وأن هناك فروعا لأخرى، جامعات أجنبية.

وفي السياق، أكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، أن المدينة الطبية تضم مجموعة من المستشفيات القديمة والجديدة التي يجري العمل على استحداثها، ومن بين هذا المستشفيات: مستشفى جراحات الأطفال الذي يضم كافة التخصصات المختلفة، ومستشفى الباطنة، ومستشفى الطوارئ، بالإضافة إلى بنك الدم.

وأضاف الدكتور يوسف أن مستشفى عين شمس يحتوي على وحدة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تم إنشاء مستشفى افتراضي منذ 3 سنوات، ويقدم خدمات طبية متنوعة وله أفرع متعددة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في مجال الأشعة التشخيصية وجراحات الروبوت، حيث يسهم في تقديم تشخيص مبدئي للمرض.

وفي جراحات الروبوت، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال حفظ آليات وطرق إجراء العملية، وهو ما يسهم في تقديم تحذيرات في حالة إجراء مخالف قد يترتب عليه خطأ، ما يعزز من دقة العملية الجراحية.