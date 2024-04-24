نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي والعلاقات الدولية

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، مساعد نائب رئيس جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي والعلاقات الدولية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين من خلال التقدم بمشروعات مشتركة وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والإداريين.

شهد اللقاء الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والأستاذة الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار بالجامعة، الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بالجامعة.

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة غادة فاروق عن ترحيب الجامعة بتعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز التعاون بين المؤسستين الأكاديميتين المرموقتين متطلعة إلى بناء شراكة مستدامة تعود بالفائدة على الطلاب والباحثين في كلا الجامعتين

وأكدت سيادتها على أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بفتح آفاق التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، حيث تعتبر هذه الشراكات أحد أهم محركات التطور الأكاديمي والثقافي. تحرص الجامعة على التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وعقب الإستقبال تم عقد اجتماع مع مديري المراكز بقطاع الابتكار والتدريب ( مركز الابتكار والإبداع - مركز التوظيف - مركز التدريب والتطوير )،وهى المراكز المعنية بالتعاون وذلك لبحث سبل التعاون والتقدم بمشروعات مشتركة، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار.

وفي سياق آخر أكد الدكتور.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة التي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري