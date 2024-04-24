الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي والعلاقات الدولية

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة واترلو

استقبلت  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، مساعد نائب رئيس جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي والعلاقات الدولية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين من خلال التقدم بمشروعات مشتركة وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والإداريين.

شهد اللقاء الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والأستاذة الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار بالجامعة، الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال  الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بالجامعة.

وخلال اللقاء أعربت  الدكتورة غادة فاروق عن ترحيب الجامعة بتعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز التعاون  بين المؤسستين الأكاديميتين المرموقتين متطلعة إلى بناء شراكة مستدامة تعود بالفائدة على الطلاب والباحثين في كلا الجامعتين

وأكدت سيادتها على أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بفتح آفاق التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، حيث تعتبر هذه الشراكات أحد أهم محركات التطور الأكاديمي والثقافي. تحرص الجامعة على التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وعقب الإستقبال تم عقد اجتماع مع مديري المراكز بقطاع الابتكار والتدريب ( مركز الابتكار والإبداع - مركز التوظيف - مركز التدريب والتطوير )،وهى المراكز المعنية بالتعاون وذلك لبحث سبل التعاون والتقدم بمشروعات مشتركة، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار.

txt

تقدُم جامعة عين شمس فى تصنيف QS العالمى للتخصصات الجامعية لعام 2024

txt

رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول بالمسابقة الشبابية

وفي سياق آخر أكد الدكتور.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة التي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري

أخبار جامعة عين شمس الجامعات العالمية التطور الأكاديمي المجالات الأكاديمية جامعة واترلو بكندا مركز الابتكار

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسواق فارغة.. "خليه يعفن" تُجدى ثمارها فى الإسكندرية.. والأهالى: المقاطعة مستمرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية