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مصر

تقدُم جامعة عين شمس فى تصنيف QS العالمى للتخصصات الجامعية لعام 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15٫559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم "الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة"، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

كما صرح الوزير أن تصنيف هذا العام شهد ظهور الجامعات المصرية في 38 تخصصًا، وذلك بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.

وقد تمكنت جامعة عين شمس من تحقيق تقدم فى تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة، حيث حققت جامعة عين شمس فى أربعة مجالات عامة من أصل خمسة ما يلى:

- في مجال علوم الحياة والطب: جاءت في المرتبة "314" عالميًا.
- في مجال الهندسة والتكنولوجيا: احتلت جامعة عين شمس المرتبة "278" عالميًا.
- فى مجال علوم الطبيعة احتلت جامعة عين شمس المرتبة "401-450".
- في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة: احتلت جامعة عين شمس المركز "501-550" عالميًا.

وفى التخصصات الدقيقة حققت جامعة عين ترتيب فى ١٤ تخصصا دقيقا، هى:

- في مجال الطب: جاءت جامعة عين شمس في المرتبة "251-300" عالميًا.

- في مجال العلوم البيولوجية: حققت جامعة عين شمس المركز "301-350" عالميًا.

- في مجال الزراعة والغابات: جاءت جامعة عين شمس  في المركز "251-300" عالميًا.

- في مجال الكيمياء: جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة "351-400" عالميًا.

- في مجال علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات: جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة "351-400" عالميًا.

- في مجال الهندسة الكيميائية: احتلت جامعة عين شمس المرتبة "401-430" عالميًا.

- في مجال الهندسة الميكانيكية: احتلت جامعة عين شمس المرتبة "301-350" عالميًا.

- في مجال الهندسة المدنية والإنشائية: جاءت جامعة  عين شمس في المركز "151-200" عالميًا.

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- في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية: حصلت  جامعة عين شمس على المركز "201-250" عالميًا.

- في مجال العلوم البيئية: احتلت جامعة عين شمس المركز "451-500" عالميًا.

- في مجال علوم المواد: حصلت جامعة عين شمس  على المركز "351-400" عالميًا.

- في مجال الرياضيات: حققت جامعة عين شمس المرتبة "501-550" عالميًا.

- في مجال الدواء: حققت جامعة عين شمس المركز "151-200" عالميًا.

- في مجال الفيزياء والفلك: حققت جامعة عين شمس المركز "551-600" عالميًا.

يذكر أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربع مؤشرات، هي: السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة وهناك زيادة مستمرة لعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات المختلفة.

تصنيف QS للتخصصات الجامعية جامعة عين شمس علوم الحياة والطب مجال الزراعة مجال الهندسة الكيميائية

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