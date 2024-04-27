المستشار التعليمى الصينى: العلاقات مع مصر شهدت عصرًا ذهبيًا خلال العشر سنوات الأخيرة

قال المستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، لو تشي شين، إن اللغة الصينية تعد جسرا للصداقة بين الصين ومصر، مضيفا: "نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، حيث شهدت في العشر سنوات الأخيرة عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس شي جين بينج".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للغة الصينية، بمقر الجامعة المصرية الصينية بمدينة نصر.

وأعرب المستشار الصيني عن تطلعه لأن تشهد العلاقات الثنائية بعد تولي الرئيس السيسي فترة ولاية جديدة مساهمات جديدة من أجل تعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة.

وأكد أن اللغة الصينية تعد واحدة من اللغات التي يقبل عليها الطلاب في العالم، حيث يوجد 180 دولة ومنطقة حول العالم يوجد بها أقسام اللغة الصينية في الجامعات، بينما يتم تدريس اللغة الصينية في 92 دولة كلغة أجنبية ثانية في المدارس، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 200 مليون شخص خارج الصين من المتعلمين والمستخدمين للغة الصينية.

4 دول من بينها مصر يتم تدريس اللغة الصينية في المدارس

وأعرب المستشار الصيني عن سعادته بمشاركة جامعة الدول العربية في تنظيم احتفالية اليوم، ما يدل على عمق العلاقات بين الصين والدول العربية، خاصة في مجال تعليم اللغة الصينية، مضيفا أن هناك 15 دولة عربية يتم تدريس اللغة الصينية في جامعاتها خلال عام 2022، بينما هناك أربعة دول من بينها مصر يتم تدريس اللغة الصينية في المدارس.

وأوضح أن اللغة الصينية تعد جسرا لتعزيز العلاقات الصينية العربية، حيث عقدت أول قمة عربية صينية بنجاح عام 2022، ما أدي إلى رفع العلاقات إلى مستوى أفضل، لافتا إلى دعوة العديد من الدول العربية للانضمام لمجموعة البريكس، حيث انضمت لها مصر، وأصبح الجنوب العالمي - بكل من الصين والدول العربية - قوة حاسمة في الوضع المتغير في النظام الدولي.

وأكد المستشار الصيني أن هذا العام يصادف الذكرى 20 لتأسيس منتدي التعاون الصيني – العربي، وسوف يعقد الاجتماع الوزاري في الصين هذا العام، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع الدول العربية لضخ زخم جديد لفتح رؤية جديدة لمستقبل العلاقات الصينية العربية.