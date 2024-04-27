السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يجتمع بممثلي الشركات المنفذة لحي "جاردن سيتي الجديدة"

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لجميع الشركات التنفيذية المسند لها الأعمال الخاصة بمنطقة الحي السكني الخامس R5 “ جاردن سيتى الجديدة”، وكذا المكاتب الاستشارية المشرفين على المشروع بقاعه الاجتماعات الخاصة بالمشروع. 

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لإنشاء مدينة من مدن الجيل الرابع، بجانب التزامن مع الإقبال المتزايد الخاص بالمواطنين على مشروع  الإسكان بالحي السكني الخامس  "جاردن سيتي الجديدة". 

و خلال الاجتماع،  قام المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، بتقديم عرض توضيحي عن  جميع الأعمال التي تم تنفيذها والجارٍي  تنفيذها، مبينا نسب التنفيذ.

كما استمع المهندس شريف الشربينى، لآراء وممثلي كافة الشركات عن بعض المعوقات التي تطرأ بالموقع أثناء التنفيذ، موجهًا بسرعة العمل على تذليل أي عقبات إن وجدت. 

وشدد الشربيني على جميع الشركات المنفذة، وكذا المكاتب الاستشارية ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع. 

إنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء

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كما قام  بمناقشة مديري المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، حيث شدد  على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والاعمال الخاصة بتنسيق الموقع بين العمارات، طبقًا للمواصفات المطروحة. 

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس  شريف الشربيني،  ومسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان تزامنًا مع بدء انتقال الجلسات الخاصة بمجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومرافقوه، منطقة الحي الحكومي، وكذا المحاور الرئيسية ومن ضمنها محور محمد بن زايد الجنوبي، ومحور محمد بن زايد الشمالي، كما تفقد  جزءا من منطقة الحدائق المركزية " النهر الأخضر".

تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة مدينة من مدن الجيل الرابع مشروع الاسكان

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