الإثنين 29 أبريل 2024
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عالم

كاتب سوداني لـ"الدستور": الأزمة السودانية لاتزال مستمرة في ظل تصاعد وتيرة الأحداث

السودان
السودان

قال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم إن الأزمة السودانية لاتزال مستمرة في ظل تصاعد وتيرة الصراع وتبادل إطلاق النار في مناطق متعددة ومختلفة على سبيل المثال مصفاة الجيلي للمواد البترولية وهى إحدى أكبر وأهم المصافي المصافية في العاصمة السودانية الخرطوم تشهد معارك ضخمة في محيطها ومنذ أيام مضت حتى هذه اللحظة بحسب الأنباء الواردة عن الأرض، بالمقابل طيران الجيش يقوم بقصف على مناطق منذ فجر اليوم أيضا عدد من المعارك العسكرية في مناطق مختلفة. 

الأزمة السودانية مازالت مستمرة 

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أضاف المعتصم، لـ"الدستور" انه ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بصورة كبيرة جدا في السودان ربما مواد هذا إلى الشحن النفسي الكبير، خصوصا عن قرب لأنباء لأنباء تتحدث عن قرب إطلاق. 

المفاوضات غير مباشرة 

وأوضح المعتصم ان مفاوضات غير مباشرة وفي محاولة ان الجيش السودان أن يبسط  نفوذه في الأرض في مناطق كبيرة قبل الدخول في مفاوضات، كما ان محاولة مليشيا الدعم السريع أن تستثمر هذا الوقت أيضا في أن توسع. 

وتابع ان مناطق سيطرتها لافت في الأمر أن قوات من  المليشيات، الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا آ دخلت مع الجيش السوداني. 

وفي هذه الفترة الأخيرة، وأصبحت هذه المليشيات الموقعة على إتفاق جوبا للسلام، مثل مليشيا حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، ومثل مليشيا حركة جيش تحرير السودان بقيادة آ أركو مناوي تحارب بجانب الجيش. ضد ميليشيا الدعم السريع آ في آ، هذه الفي هذا الوقت، مما يشكل مشهدا جديدا أيضا، حتى في

آخر تطورات المفاوضات بين الطرفين لحل الأزمة السودانية، بحسب المعلومات الواردة، فإن منبر جدة  حتى هذه اللحظة لم يرسل إلى الجيش السوداني أو مليشيا الدعم السريع  طعم برنامج أو أجندة اللقاء غير المباشر المتوقع، وبالتزام أيضا طبعا منبر جدة يضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية وقد تم الاتفاق على توسعتهم، وإدخال مصر و الاتحاد الإفريقي وربما الإمارات وبالتزامن  هناك حديث يجري عن استكمال التفاوض سري  أو غير معلن  في العاصمة البحرينية المنامة، وإستكمال اللق اللقاءات تمت الشهور الماضية. 

الأزمة السودانية لسودان اطلاق النار المفاوضات الخرطوم

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