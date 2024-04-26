وزير الشباب والرياضة: الرئيس السيسي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية ويعمل على تطويرها

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية ويعمل على تطويرها، مشيرا إلى أن البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد واحدة من مظاهر التطوير الرياضي في مصر؛ سواء في الفروسية أو كل الألعاب الرياضية.

وشدد وزير الشباب، على أن البطولة تأتي تحت رعاية وافتتاح الرئيس السيسي؛ ما يمثل أهمية كبيرة، ويعطي لها زخما كبيرا، معربا عن سعادته بالتواجد الشبابي الكبير في البطولة.

حجم الإنشاءات الرياضية في مصر شهد طفرة حقيقية

وأكد أن حجم الإنشاءات الرياضية في مصر شهد طفرة حقيقية، مشيرا إلى المدينة الأولمبية التي تشهد فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، حيث إنها مدينة أولمبية عالمية مقامة على أرض مصر بمساحة 5 ملايين متر مربع، وتضم استادا كبيرا يسع إلى 92.5 ألف مشجع، وأكبر ميدان رماية، وصالات مختلفة وحديثة.

وأشار إلى أن مصر نجحت في استضافة أكثر من 375 بطولة دولية حتى الآن.