وزير الشباب والرياضة: لدينا بنية أساسية رياضية سهلت لنا استضافة كبرى البطولات

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إننا لدينا بنية أساسية رياضية كبرى سهلت لنا استضافة عدة بطولات كبرى.

ووجه الوزير، اليوم الجمعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والحكومة المصرية على البنية الأساسية التي نفذت على كل المستويات مثل مراكز الشباب في "حياة كريمة" ودور وزارة الشباب والرياضة في تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية وإنشاء مدينة مصر الأولمبية العالمية وتطوير استاد القاهرة وبرج العرب ودخول القطاع الخاص بنظام الانتفاع والإدارة.

البنية الأساسية الرياضية سهلت استضافة مصر للعديد من البطولات

وأضاف "صبحي"، أن تلك البنية الأساسية الرياضية عملت على استضافة مصر للعديد من البطولات مثل استضافة كأس العالم لكرة اليد.. منوها بأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة تهدف إلى أن تكون مصر خلال عامي 2018 و2019 مركزا لجذب البطولات الدولية وقد كان، حيث استضافت مصر 375 بطولة منها الدولية والعالمية والإفريقية والعربية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة "أن إقامة البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر العالمية الأولمبية وبمشاركة نادي الفروسية للقوات المسلحة فخر لنا"، مشددا على أننا نملك الآن البنية التحتية واللوجستيات القادرة على استضافة البطولات الكبرى.

انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية المقامة بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية أول أمس الأربعاء، وتقام البطولة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري، بمشاركة 11 دولة عربية.