البطولة العربية العسكرية للفروسية تواصل فعالياتها بالعاصمة الإدارية

تواصل البطولة العربية العسكرية للفروسية فعالياتها في اليوم الثاني، والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري، بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اليوم الأول تنافس كبير بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة (G7) للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية فى مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الإفتتاح.

وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث.