تحصين 342 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 م للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، موضحا أنه جرى تحصين 342 ألف و446 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة، والتي انطلقت فى 19 مارس وحتى الآن بنسبة تنفيذ 91.7 %، في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن اللجان الطبية تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن التوسع في تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتي تمثل حال انتشارها إهدار ًا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

حملة للقضاء على الأمراض المستوطنة

وأكد محافظ المنوفية، تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة للقضاء على الأمراض المستوطنة كون حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مشيدًا بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا جموع المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها والوصول بها للمستوى الاقتصادي لرفع مستوى معيشة الفلاح، وانطلاقًا من تنفيذ الخطة القومية لتوفير كافة التحصينات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة وذلك لخلق بيئة غذائية آمنة.