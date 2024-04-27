الإفراط في شرب الماء.. عدو خفي يهدد صحتك

لا يعلم الكثير منا ان تناول الماء بكميات كبيرة قد يتسبب في التعرض للإصابة بمشكلات صحية ولا يعلم معظمنا ان هناك مخاطر عالية من تناول الماء بكميات كبيرة تصل الى لتر او لترين دفعة واحدة.

مخاطر تناول الماء بكثرة

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن مخاطر تناول الماء بكميات كبيرة وما للذي قد يحدث فى الجسم عند تناول الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة وذلك بحسب ما ذكر فى موقع هيلث الطبي.

وبحسب ما ذكر فى الموقع، فأن تناول الماء بكميات كبيرة في دفعة واحدة قد يسبب بعض المخاطر والآثار السلبية على الصحة، وتشمل هذه الآثار:

اضطراب التوازن الكهربائي: تناول كميات كبيرة من الماء في فترة قصيرة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، مما يسبب اضطرابات في التوازن الكهربائي بالجسم.

ضغط الدم المنخفض: يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الماء في وقت واحد إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما قد يسبب الدوار والإغماء.



تخفيف الأداء الكلوي: تناول كميات كبيرة من الماء بسرعة يمكن أن يضع ضغطًا زائدًا على الكلى، مما قد يؤدي إلى صعوبة في تصفية السوائل وزيادة في تكوين البول.

تخفيف تركيز الكلى: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة إلى تخفيف تركيز الكلى، مما يزيد من احتمالات تشكل الحصى الكلوية.

تهيج المعدة: يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة من الماء بسرعة إلى تهيج المعدة والأمعاء، مما يسبب غازات وانتفاخات وألم في البطن.

