السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

الإفراط في شرب الماء.. عدو خفي يهدد صحتك

شرب الماء
شرب الماء

لا يعلم الكثير منا ان تناول الماء بكميات كبيرة قد يتسبب في التعرض للإصابة بمشكلات صحية ولا يعلم معظمنا ان هناك مخاطر عالية من تناول الماء بكميات كبيرة تصل الى لتر او لترين دفعة واحدة.

مخاطر تناول الماء بكثرة

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن مخاطر تناول الماء بكميات كبيرة وما للذي قد يحدث فى الجسم عند تناول الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة وذلك بحسب ما ذكر فى موقع هيلث الطبي.

وبحسب ما ذكر فى الموقع، فأن تناول الماء بكميات كبيرة في دفعة واحدة قد يسبب بعض المخاطر والآثار السلبية على الصحة، وتشمل هذه الآثار:
اضطراب التوازن الكهربائي: تناول كميات كبيرة من الماء في فترة قصيرة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، مما يسبب اضطرابات في التوازن الكهربائي بالجسم.

ضغط الدم المنخفض: يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الماء في وقت واحد إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما قد يسبب الدوار والإغماء.
 

تخفيف الأداء الكلوي: تناول كميات كبيرة من الماء بسرعة يمكن أن يضع ضغطًا زائدًا على الكلى، مما قد يؤدي إلى صعوبة في تصفية السوائل وزيادة في تكوين البول.

تخفيف تركيز الكلى: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة إلى تخفيف تركيز الكلى، مما يزيد من احتمالات تشكل الحصى الكلوية.

تهيج المعدة: يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة من الماء بسرعة إلى تهيج المعدة والأمعاء، مما يسبب غازات وانتفاخات وألم في البطن.
 

ما مخاطر تناول الماء بكميات كبيرة تناول الماء بكميات كبيرة تناول الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة مخاطر تناول الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة اضرار الماء

مواد متعلقة

مع بداية تطبيق التوقيت الصيفى.. ما تأثير تغير الساعة البيولوجية على الجسم؟

التفاصيل الكاملة لحظك اليوم.. تفاصيل حظك اليوم للأبراج

تعاني من الصداع بعد التوقيت الصيفي؟.. اتبع هذه الخطوات للتخلص منه

تحسين عملية الهضم وتنظيف الكلى.. فوائد تناول الماء فى الصباح الباكر

نصائح ذهبية لمرضى القلب في الصيف: ما أهم الأطعمة المخصصة لهم؟

بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. مواعيد الصلاة في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد

كيفية تغيير الساعة للهواتف المحمولة بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي

توقعات الأبراج اليوم الخميس.. التنبؤات الفلكية ليوم 25 أبريل 2024

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس