كندا تفرض عقوبات على وزير الدفاع الإيرانى محمد رضا أشتيانى وآخرين

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى فرض عقوبات ضد وزير الدفاع الإيرانى محمد رضا أشتيانى وآخرين بعد الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذى شنته ايران على إسرائيل فى وقت سابق من شهر أبريل الجارى.

وقالت جولى، فى بيان صحفى،: "سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، فإن سلوك إيران مثير للقلق العميق ويخاطر بتصعيد التوترات والعنف الإقليمي".

وأضافت: "أن الهجوم على إسرائيل نفذه فرع من الجيش الإيرانى (فيلق الحرس الثورى)، وإن المحافظين دفعوا مرارًا وتكرارًا أوتاوا إلى إدراج فيلق الحرس الثورى على قائمة المنظمات الإرهابية، ويوجد بالفعل فرع للحرس الثورى الإيرانى مدرج فى القائمة، وقال الليبراليون مؤخرًا إنهم يدرسون إمكانية إدراج المنظمة بأكملها".

وتأتى هذه العقوبات بعد أسبوع من إعلان وزيرة الخارجية أن كندا ستستهدف المزيد من الإيرانيين، وتم إدراج وزير الدفاع الإيرانى والهيئة العسكرية العليا فى ايران على قائمة العقوبات المفروضة حديثًا، بالتنسيق مع دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وجاءت العقوبات فى أعقاب الهجوم بالصواريخ والمسيرات أطلقته إيران فى 13 أبريل على إسرائيل فى أول هجوم مباشر تشنه طهران على اسرائيل، بعد قصف اسرائيل القنصلية الايرانية فى سوريا.

وتمنع العقوبات الأشخاص والكيانات المدرجة فى القائمة من دخول كندا أو إجراء أى تعامل اقتصادى مع الكنديين.