دبلوماسى روسى: نقل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية إلى أوكرانيا غير مبرر

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن النقل "الخفي" لصواريخ أتاكمز الباليستية بعيدة المدى الأمريكية إلى أوكرانيا لا يمكن تبريره لأنه يزيد من التهديدات الأمنية لشبه جزيرة القرم ومناطق روسية أخرى.

وأضاف أنتونوف، في تعليق تم نشره على قناة السفارة على تطبيق تليجرام: “أكد المسئولون المحليون حقيقة إرسال أسلحة خطيرة للغاية إلى كييف.. من الواضح أن نقل أنظمة أتاكمز إلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزيد من التهديد لأمن شبه جزيرة القرم، بما في ذلك سيفاستوبول والمناطق الروسية الجديدة والمدن الروسية الأخرى”، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وانتقد الدبلوماسي الروسي تأكيدات الولايات المتحدة بأن الجيش الأوكراني وعد بعدم استخدام الصواريخ ضد أهداف في روسيا ووصفها بأنها "ساخرة بشكل خاص".

وتساءل: "من الذي ينبغي أن يطمئنه مثل هذه الأكاذيب؟ كيف يمكننا أن نتجاهل الهجمات العديدة التي نفذتها كييف؟ الضربات القاتلة على المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والجسور، بل وحتى على جنودهم؟".

وأشار إلى أن القوات الروسية أسقطت بالفعل العديد من صواريخ أتاكمز وستواصل القيام بذلك، مضيفا "لا هذه الصواريخ ولا الأسلحة الأخرى يمكن أن تساعد في هزيمة الاتحاد الروسي".