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الثقافة

نجدد العهد على صنع الانتصارات

صالون حنان يوسف الثقافي يهنئ الرئيس والمصريين بعيد تحرير سيناء (صور)

د. حنان يوسف
د. حنان يوسف

عقدت، مساء الخميس، فعاليات الدورة 53 من "صالون د.حنان يوسف الثقافي" بعنوان:(الاحتفال بالأعياد.. معاني للنصر ورسائل للوعي.. الإعلام أنموذجًا)، بحضور عدد كبير من أعضاء الصالون من النخبة والأكاديميين والمتخصصين من عدد من الدول العربية.

وأعربت د.حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي، رئيس المنظمة العربية للحوار، عن حرص فريق الصالون الثقافي على مواكبة الأحداث التي تعيشها المنطقة، حيث إننا نشهد العديد من المناسبات والأعياد سواء للمسلمين والمسيحيين، علاوة على الاحتفال اليوم بعيد تحرير سيناء، ومقبلين على عيد العمال، الأمر الذي شجعنا لتناول كيفية الاحتفال بالأعياد وكيفية تناولها من قبل وسائل الإعلام.

شددت يوسف على أن وسائل الإعلام معنية ولها أدوار مهمة في توعية الأجيال الجديدة بالمناسبات القومية والأعياد في المنطقة العربية، وذلك بالتكامل مع الفن والثقافة وغيرها من المؤسسات المعنية في المجتمع.

شهد الصالون عدد كبير من المتخصصين في المجال، حيث قدموا مجموعة من الأطروحات الثرية حول قيمة الأعياد في حياة الأفراد، باعتبارها وسيلة لاستنهاض الهمم، وإعادة تجديد الحوافز للأفراد، وعبروا أن الاحتفال اليوم بعيد تحرير سيناء يعزز من الفخر للمصريين وكل أبناء المنطقة العربية، وهي لعلها رمزية لنصر قريب للشعب الفلسطيني.

وأوضح المشاركون على أهمية قيام الإعلام بأدواره في التعريف والتوعية بالأعياد خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة، فالعيب ليس في أجيال النشء الذين يتفاعلون مع الرسائل التي يتم تقديمها لهم عبر أدواتهم مثل السوشيال ميديا وغيرها.

وهنأ الصالون الرئيس السيسي وللشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، باعتبارها نموذجًا، راسخا للعزة والكرامة والعزيمة في تحقيق الانتصارات.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية للفنانة الشابة ندى شريف المنسي، عضو الصالون شدت فيها بأغنيات وطني حبيبي الوطن الأكبر، اليوم في عيد.

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