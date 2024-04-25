الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الملك عبدالله الثانى يبحث مع "ماكرون" سبل وقف الحرب وتوصيل المساعدات لغزة

ماكرون والملك عبدالله
ماكرون والملك عبدالله الثاني

شدد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل الطرق الممكنة واستدامتها. 

وكشف بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي الأردني - حصل "الدستور" على نسخة منه- أنه خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا  ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، محذرا من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكد الديوان الملكي الأردني أن التطورات الراهنة بالمنطقة، كانت أهم محاور الاتصال المشترك بين الملك عبدالله الثاني والرئيس ماكرون، مؤكدا أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.


وأشاد الملك خلال المباحثات الموسعة، بزيارة ماكرون، والعلاقات الوطيدة والتاريخية بين الأردن وفرنسا، والمستمرة في التوسع والتطور، مشيدا بدور فرنسا المهم والقيادي ودعمها للمملكة والمنطقة، وأن لفرنسا دورا مهما وحيويا بالنسبة لتاريخ المنطقة.

وأضاف الملك: "لطالما جمعتنا علاقات متميزة مع فرنسا على الصعيد السياسي، وأيضا في المجال العسكري، نظرا للظروف التي تمر بها منطقتنا"، وركز جلالته خلال الزيارة في كانون الأول الماضي، على  اهتمام الرئيس  ماكرون وتركيزه على القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة ساهما في دعم جهود التصدي لها بشكل كبير.


واعتبر ماكرون أن العلاقات مع الأردن مثمرة جدا، معربا عن أمله بزيادة العمل من أجل المشاريع التي يقوم بها الأردن ومواكبتها بما يعود بالنفع على المملكة والشعب الأردني.

وشدد الرئيس الفرنسي، دوما، على أن دور الأردن في المنطقة والتعاون الثنائي، والتنسيق حول القضايا الحيوية لأمن واستقرار المنطقة، تعد أمورا أساسية بالنسبة لفرنسا، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك شريك وحليف وصديق للفرنسيين في المنطقة. 

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف يصل أبناء القلعة الحمراء إلى لعب لقاء اللقب الثانى عشر؟

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

لماذا تأخر التغيير الوزارى الجديد؟.. مصطفى بكرى يكشف الأسباب

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

الاحتجاجات الطلابية تجتاح الجامعات الأمريكية اعتراضًا على حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى