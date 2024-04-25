نائب التنسيقية: مصر تبذل جهودًا حثيثة لإرسال مساعدات لأهالي غزة

أكد خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حجم المساعدات التي ترسلها مصر إلى أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة، دليل كافٍ للرد على المشككين فى الموقف المصري.

وقال بدوي إن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي غزة لرفع جزء من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر.

برلماني: مساعدات مصر لغزة “دليل كافي” للرد على المشككين

أشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على حشد الدعم الدولي للضغط على الاحتلال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعانة عن الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكدته جميع المؤسسات الدولية العاملية.

وأضاف بدوي أن مصر أدركت منذ بداية الأزمة خطورة هذه الحرب، وحذرت العالم أجمع منها، وأنها ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب ودخول أطراف أخري، وهذا ما حدث بالفعل، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الحرب والضغط على إسرائيل.